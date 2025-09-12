Ufficiale Joao Mario riparte dalla Grecia: l'ex Inter lascia il Besiktas e va in prestito all'AEK

Dalla Turchia alla Grecia, nuova esperienza per Joao Mario. Il centrocampista ex Inter lascia Istanbul e vola ad Atene: da oggi è un nuovo calciatore dell'AEK per la stagione corrente. L'operazione tra le due società si è chiusa sulla base del prestito. Di seguito il comunicato ufficiale con cui il club greco ha annunciato l'arrivo dell'ex nazionale portoghese: "AL'AEK FC annuncia il trasferimento dell'esterno della nazionale portoghese João Mário Naval da Costa Eduardo in prestito dal Besiktas".

Joao Mario ha avuto una carriera che l'ha visto vestire molte maglie illustri. Cresciuto nel vivaio dello Sporting CP, con cui poi ha esordito da professionista e collezionato 127 presenze e 16 gol (in due parentesi, visto che è tornato anche nel 2020/21) oltre alle 16 in prestito al Vitoria Setubal nel mezzo, è poi andato all'Inter, dove ha vissuto una parentesi in chiaroscuro: 69 presenze e 4 reti, prima di lasciare i nerazzurri prima per il prestito al West Ham (14 partite, 2 gol) e poi alla Lokomotiv Mosca (22 partite, 1 gol) a titolo definitivo al Benfica, dove è sceso in campo 149 volte, gonfiando 36 volte la rete. Quindi l'ultima avventura al Besiktas, da 45 presenze e 10 gol, adesso lo attende l'AEK in Grecia.

Ricordiamo che il calciomercato in Grecia è aperto ancora per qualche ora. La fine delle danze è prevista per oggi, 12 settembre. Ecco dove è ancora aperto il calciomercato:

Grecia: venerdì 12 settembre

Russia: venerdì 12 settembre

Turchia: venerdì 12 settembre

Messico: sabato 13 settembre

Qatar: martedì 16 settembre