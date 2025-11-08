Riecco Garnacho dal 1', torna Tchatchoua: Chelsea-Wolverhampton, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Chelsea-Wolverhampton, match valido per l'undicesima giornata di Premier League. I Blues di Enzo Maresca sono a caccia di redenzione dopo il pari da nasi storti in Azerbaigian, contro il Qarabag in Champions League, e intendono dare seguito al successo esterno precedente sul Tottenham.
Stavolta i Wolves di fronte e il tecnico italiano ripropone un undici più familiare a quello titolare, schierando dal primo minuto a sorpresa Delap dopo le polemiche sul suo conto, riecco Garnacho dal 1' con Joao Pedro alle spalle del centravanti inglese e Pedro Neto largo a destra (Estevao si riaccomoda fuori). Fofana-Chalobah la coppia difensiva prescelta, mentre Adarabioyo torna in panchina. Lato Wolverhampton invece da sottolineare il ritorno a vestire la maglia da titolare dell'ex Verona Tchatchoua.
Formazioni ufficiali
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; E.Fernandez, Caicedo; Neto, Joao Pedro, Garnacho; Delap.
A disposizione: Acheampong, Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao, Gittens, Guiu, Hato, R.James, Jorgensen.
Allenatore: Maresca.
WOLVERHAMPTON (5-3-2): Johnstone; Tchathoua, Bueno, Krejci, Toti, Bueno; Bellegarde, Andre, Joao Gomes; Larsen, Hwang.
Allenatore: Collins.
PROGRAMMA 11^ GIORNATA
Sabato 8 novembre
Tottenham-Manchester United 2-2
Everton-Fulham 2-0
West Ham-Burnley 3-2
Sunderland-Arsenal ore 18.30
Chelsea-Wolverhampton ore 21
Domenica 9 novembre
Aston Villa-Bournemouth
Brentford-Newcastle
Crystal Palace-Brighton
Nottingham Forest-Leeds
Manchester City-Liverpool
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 25
2. Manchester City 19
3. Tottenham 18*
4. Liverpool 18
5. Sunderland 18
6. Bournemouth 18
7. Manchester United 18*
8. Chelsea 17
9. Crystal Palace 16
10. Brighton 15
11. Aston Villa 15
12. Everton 15*
13. Brentford 13
14. Newcastle 12
15. Fulham 11*
16. Leeds 11
17. Burnley 10*
18. West Ham 10*
19. Nottingham Forest 6
20. Wolverhampton 2
*una partita in più