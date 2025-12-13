Il PSG va con i giovani, Luis Enrique: "Ndjantou? Lanciare talenti una nostra particolarità"

Il Paris Saint-Germain nonostante un massiccio turnover supera 3-2 il Metz in trasferta e si riporta in vetta alla Ligue 1, almeno per una notte. I parigini ora voleranno a Doha, dove si terrà la finale di Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, domenica.

Al termine del match il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha commentato così la partita dei suoi ai microfoni di Ligue 1+: "È stato molto difficile. Sapevamo prima della partita che lo sarebbe stato, il Metz ha giocato molto bene. Abbiamo dovuto fare delle modifiche alla formazione perché eravamo obbligati a farne. E in questi casi è difficile avere equilibrio".

L'allenatore parigino si è anche soddisfatto dei suoi giovani lanciati anche oggi, con Quentin Ndjantou che ha trovato la strada della rete questo pomeriggio: "Penso che sia una particolarità del nostro club, dare fiducia ai giovani, che hanno la qualità. Oggi hanno fatto bene, ma il secondo tempo è stato molto difficile e ci è mancato questo equilibrio per dominare la partita".