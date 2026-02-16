Jordon Ibe arrestato in Inghilterra: l'ex Liverpool è accusato di lesioni fisiche

L’ex calciatore Jordon Ibe, noto per le esperienze con Liverpool e Bournemouth, è stato arrestato dalle autorità britanniche al suo arrivo in Inghilterra, dopo essere stato accusato di aggressione. L’episodio contestato risale al 14 dicembre dello scorso anno, quando l’ex internazionale giovanile inglese avrebbe causato lesioni fisiche a una persona, secondo quanto riportato dalla stampa inglese.

Ibe, oggi trentenne, militava in Bulgaria con la maglia del Lokomotiv Sofia, ma è stato fermato proprio all’aeroporto al suo rientro dall’Est Europa e condotto immediatamente per l’interrogatorio. Le autorità stanno ora valutando le circostanze dell’accaduto e raccogliendo testimonianze per il procedimento. Il percorso sportivo di Jordon Ibe è stato segnato da grandi aspettative e diverse tappe in club di rilievo. Cresciuto nelle giovanili del Liverpool, nel 2016 il suo passaggio al Bournemouth era stato salutato come una svolta importante per la sua carriera, con un trasferimento di circa 18 milioni di euro. Successivamente ha giocato anche in Turchia e in Bulgaria, senza però riuscire a consolidarsi nei massimi livelli del calcio europeo.