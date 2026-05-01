Julian Alvarez studiato al microscopio, l'Arsenal lo vuole: come far desistere l'Atletico

L'Arsenal ha già deciso di acquistare Julian Alvarez. L'attaccante argentino, campione del mondo in carica, è attualmente un rivale diretto nella lotta per un posto in finale di Champions League, avendo segnato su rigore nel pareggio per 1-1 della gara d'andata allo stadio Riyadh Air Metropolitano. I Gunners sono consapevoli di dover presentare un'offerta superiore ai 100 milioni di euro per battere la concorrenza di giganti come Barcellona e PSG, che hanno già reso pubblico il loro interesse per la Araña. Secondo quanto trapelato dall'Inghilterra, l'Arsenal ha iniziato a raccogliere dati sul centravanti del 'Cholo' Simeone fin da gennaio, tra storico degli infortuni, produttività in campo e parametri fisiologici.

La posizione dell'Atletico Madrid, la strategia dell'Arsenal

L'Atletico Madrid ha blindato il suo bomber con un contratto fino a metà 2030, dopo averlo acquistato dal Manchester City nel 2024 per 95 milioni di euro (bonus inclusi). Secondo Daily Mail Sport, Julian Alvarez partirebbe solo a fronte di un'offerta che superi ampiamente tale cifra. L'Arsenal spera che la cessione di Gabriel Jesus possa fruttare il capitale necessario per la trattativa in tal senso.

Fattore Arteta

Oltre alle doti tecniche, lo scouting dell'Arsenal ha sottolineato la velocità, l'abilità e la determinazione dell'ex River Plate, ma soprattutto la sua personalità. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, infatti dà priorità a calciatori con forti legami familiari e alla capacità di non lasciarsi sedurre dalla fama o dal denaro. In questo Julian calza a pennello. In questa stagione, l'argentino ha partecipato a 29 gol (20 reti segnate e 9 assist). Un rendimento da top player che ha spinto tre grandi d'Europa a contenderselo in estate.