Jupiler League, il risultati della 24^ giornata: allunga l'Union SG, tris del Club Brugge

Jupiler League, il risultati della 24^ giornata: allunga l'Union SG, tris del Club Brugge
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 21:11Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Con il 2-0 del KV Mechelen ai danni dell'Anversa, termina la 24^ giornata di Jupiler League. Turno favorevole al Royale Union SG che, battendo per 2-1 il RAAL La Louviere, allunga sul St. Truiden secondo (battuto dal Westerlo con un sonoro 4-0). Domenica positiva per il Club Brugge che, nel big match contro lo Standard Liegi, prevale con un netto 3-0. Ace invece l'Anderlecht, per 2-0 contro il Genk. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.

Questo il programma della 24^ giornata
Westerlo-St. Truiden 4-0
Waregem-Dender 1-0
Charleroi-Cercle Brugge 3-4
Gent-Leuven 1-3
Genk-Anderlecht 2-0
Royale Union SG-RAAL La Louviere 2-1
Club Brugge-Standard Liegi 3-0
KV Mechelen-Anversa 2-0

La classifica
1. Royale Union SG 52
2. St. Truiden 48
3. Club Brugge 47
4. Anderlecht 36
5. KV Mechelen 36
6. Gent 33
7. Charleroi 33
8. Genk 32
9. Standard Liegi 30
10. Anversa 30
11. Waregem 29
12. Westerlo 28
13. Leuven 25
14. Cercle Brugge 24
15. RAAL La Louviere 24
16. Dender 17

