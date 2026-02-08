Atletico Madrid, Simeone: "Il Betis ha meritato la vittoria, ci è mancata la lucidità"

Intervenuto ai microfoni di Movistar LaLiga, il mister dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato così il ko interno per 0-1 contro il Betis Siviglia: "Non siamo riusciti a smantellare una difesa così organizzata e disciplinata con un lavoro offensivo così intenso. Non è stata una mancanza di volontà, di lavoro o di corsa; è mancata la lucidità necessaria per abbattere una difesa come quella del Betis, che ha meritato la vittoria. Non abbiamo avuto occasioni da gol, l'avversario si è difeso molto bene e i loro contropiedi avrebbero potuto trasformarsi in due gol. Non abbiamo creato occasioni, ci è mancata lucidità nel finale e facciamo i complimenti al nostro avversario".

Griezmann e Koke hanno criticato il campo: "Sono loro che giocano, io non ci penso". Due parole sul gol annullato a Diego Llorente per fuorigioco millimetrico: "A volte la partita è a nostro favore, a volte contro di noi. Non abbiamo perso per questo". Chiusura su Julián Alvarez: "Abbiamo bisogno di lui, è un giocatore molto importante per noi, lo dico sempre. È il miglior giocatore che abbiamo e speriamo che sia in forma per giovedì".