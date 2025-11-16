Leao esterno guida l'attacco, Conceicao fuori: Portogallo-Armenia, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Portogallo-Armenia, ultimo match valido per il girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Partendo dalla Seleção das Quinas, il CT Roberto Martinez schiera un tridente d'attacco con Goncalo Ramos e Bruno Fernandes largo a destra, mentre Leao si allarga a sinistra, al contrario della posizione rivestita attualmente con Allegri in panchina al Milan. Presente dal primo minuto anche l'ex Juventus Renato Veiga, nel cuore della difesa insieme a Dias. Finisce in panchina invece Chico Conceiçao (Juventus), in attesa di un'occasione a gara in corso.

Perché Cristiano Ronaldo non figura tra i convocati? Semplicemente perché è stato espulso a Dublino e non potrà esserci: "Cristiano manca, per la sua esperienza. (...) Per vincere il Mondiale, che è l’obiettivo principale, dobbiamo essere una squadra che riesce a vincere anche quando ci sono giocatori che non possono giocare", ha spiegato il tecnico del Portogallo nel pre-partita.

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Semedo, Veiga, Dias, Cancelo; Neves, Silva, Vitinha; B.Fernandes, Ramos, Leao.

A disposizione: Francisco Conceicao, Dalot, Forbs, Inacio, Joao Felix, Neves, Nunes, Palhinha, Sa, A.Silva, Rui Silva, Trincao.

Allenatore: Roberto Martinez.

ARMENIA (4-3-3): Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Aghasaryan, Myradyan, Spertsyan; Hovhannisan, Ranos, Serobyan.

Allenatore: Melikyan.

CLASSIFICA GRUPPO F

1. Portogallo 10 punti

2. Ungheria 8

3. Irlanda 7

4. Armenia 3