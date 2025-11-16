Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Leao esterno guida l'attacco, Conceicao fuori: Portogallo-Armenia, le formazioni ufficiali

Leao esterno guida l'attacco, Conceicao fuori: Portogallo-Armenia, le formazioni ufficialiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Portogallo-Armenia, ultimo match valido per il girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Partendo dalla Seleção das Quinas, il CT Roberto Martinez schiera un tridente d'attacco con Goncalo Ramos e Bruno Fernandes largo a destra, mentre Leao si allarga a sinistra, al contrario della posizione rivestita attualmente con Allegri in panchina al Milan. Presente dal primo minuto anche l'ex Juventus Renato Veiga, nel cuore della difesa insieme a Dias. Finisce in panchina invece Chico Conceiçao (Juventus), in attesa di un'occasione a gara in corso.

Perché Cristiano Ronaldo non figura tra i convocati? Semplicemente perché è stato espulso a Dublino e non potrà esserci: "Cristiano manca, per la sua esperienza. (...) Per vincere il Mondiale, che è l’obiettivo principale, dobbiamo essere una squadra che riesce a vincere anche quando ci sono giocatori che non possono giocare", ha spiegato il tecnico del Portogallo nel pre-partita.

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Semedo, Veiga, Dias, Cancelo; Neves, Silva, Vitinha; B.Fernandes, Ramos, Leao.
A disposizione: Francisco Conceicao, Dalot, Forbs, Inacio, Joao Felix, Neves, Nunes, Palhinha, Sa, A.Silva, Rui Silva, Trincao.
Allenatore: Roberto Martinez.

ARMENIA (4-3-3): Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Aghasaryan, Myradyan, Spertsyan; Hovhannisan, Ranos, Serobyan.
Allenatore: Melikyan.

CLASSIFICA GRUPPO F
1. Portogallo 10 punti
2. Ungheria 8
3. Irlanda 7
4. Armenia 3

Articoli correlati
Portogallo, Bruno Fernandes sull'espulsione di Ronaldo: "Sa di aver sbagliato, ci... Portogallo, Bruno Fernandes sull'espulsione di Ronaldo: "Sa di aver sbagliato, ci penalizza"
Portogallo, piovono critiche su Ronaldo dopo l'espulsione: "Dovrebbe vergognarsi"... Portogallo, piovono critiche su Ronaldo dopo l'espulsione: "Dovrebbe vergognarsi"
Espulsione Ronaldo, il ct dell'Irlanda ironizza: "Forse gli sono entrato in testa"... Espulsione Ronaldo, il ct dell'Irlanda ironizza: "Forse gli sono entrato in testa"
Altre notizie Calcio estero
Infortuni senza fine dal Mondiale 2018, Umtiti ricorda: "Mi è crollato tutto addosso.... Infortuni senza fine dal Mondiale 2018, Umtiti ricorda: "Mi è crollato tutto addosso. Odiavo..."
Leao esterno guida l'attacco, Conceicao fuori: Portogallo-Armenia, le formazioni... Leao esterno guida l'attacco, Conceicao fuori: Portogallo-Armenia, le formazioni ufficiali
Zidane rifiuta tutto e aspetta solo la panchina della Francia: quando sarà l'elezione... Zidane rifiuta tutto e aspetta solo la panchina della Francia: quando sarà l'elezione da CT
Ndoye scatenato, 4 gol e 3 assist in 7 gare: "Svizzera fenomenale, meritiamo il Mondiale"... Ndoye scatenato, 4 gol e 3 assist in 7 gare: "Svizzera fenomenale, meritiamo il Mondiale"
Arsenal sulle spine, infortunio per Gabriel col Brasile: oggi lo staff di Ancelotti... Arsenal sulle spine, infortunio per Gabriel col Brasile: oggi lo staff di Ancelotti lo valuterà
Kane spaventoso, un gol ogni ora: "Sì, sono al top della mia carriera". E applaude... Kane spaventoso, un gol ogni ora: "Sì, sono al top della mia carriera". E applaude Tuchel
Inghilterra, Tuchel anticipa: "Kane unico centravanti al Mondiale? Credo ne avremo... Inghilterra, Tuchel anticipa: "Kane unico centravanti al Mondiale? Credo ne avremo di più"
Brasile, Ancelotti incentiva Vitor Roque: "Bene al Palmeiras, è nostro riferimento... Brasile, Ancelotti incentiva Vitor Roque: "Bene al Palmeiras, è nostro riferimento in attacco"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
3 Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
5 Carrozzieri racconta: "Diedi un pugno a Novellino. Era fatta col Milan ma la droga rovinò tutto"
Ora in radio
Repliche 11:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna
Immagine top news n.1 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.2 Italia ai play-off: tutto ciò che c'è da sapere a un turno dal termine delle qualificazioni
Immagine top news n.3 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine top news n.4 Che sfiga: nessuno come la Norvegia tra le 54 squadre europee! E poi basta un gol...
Immagine top news n.5 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine top news n.6 Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Immagine top news n.7 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.2 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.3 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.4 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sonetti: "Solleciterei Vlahovic con urlacci. Conte? Non avrei staccato una settimana"
Immagine news Serie A n.2 Italia, Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo. Oggi vogliamo vincere"
Immagine news Serie A n.3 Buksa: "All'Udinese non manca niente. Zaniolo? È molto forte e ha carattere"
Immagine news Serie A n.4 Ferrari: "Il lavoro fatto era mirato a vincere un trofeo. Serie B? Dobbiamo essere preoccupati"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Runjaic sulle critiche: "Non ci penso, mi concentro sul lavoro: sono soddisfatto"
Immagine news Serie A n.6 Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Davide Dionigi, l’architetto dei miracoli: la Reggiana torna a sognare
Immagine news Serie B n.2 Quel Modena che non ti aspetti. Nel campionato delle "tanto attese", ecco la vera sorpresa
Immagine news Serie B n.3 Da una sosta all’altra: quando un mese cambia tutto. Il Monza si gode adesso il primato
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Immagine news Serie B n.5 Spezia, la maledizione della Serie A sfumata all’ultimo istante
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores parte con un 3-0 al Monopoli. Union Brescia, solo 0-0 con l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.2 Il ds della Ternana su Liverani: "Esonero? Faremo valutazioni, tutti in discussione"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, sesta vittoria di fila. Iori: "Non mi accontento, chiedo sempre miglioramenti"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, il direttore sportivo Alessandro Amarante verso l'esonero. Rischia anche l'allenatore
Immagine news Serie C n.6 Ternana, il club ha deciso: Liverani sarà esonerato, manca solo l'annuncio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter cade contro il Napoli: decide Nielsen, palo di Glionna nel recupero. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A W., domenica di fuoco: derby di Roma, big match a Napoli e Juve chiamata a reagire
Immagine news Calcio femminile n.3 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?