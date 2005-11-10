Alisson in scadenza al Liverpool, il Flamengo fiuta il colpo a zero. Ma c'è un altro club

Il Flamengo sta muovendo passi concreti in vista dell'estate 2027 per assicurarsi Alisson Becker a parametro zero. Secondo quanto rivelato dal portale britannico Sport Witness, l'esperto portiere del Liverpool andrà infatti in scadenza di contratto ad Anfield a fine stagione, uno scenario che ha spinto la società carioca a valutare con grande attenzione il suo innesto per consegnargli le chiavi della porta senza dover versare alcun indennizzo per il cartellino.

Dubbi e incertezze interne

La potenziale operazione ha tuttavia innescato un acceso dibattito all'interno della dirigenza del club di Rio de Janeiro. A dividere i vertici societari sulla convenienza dell'affare legato al 34enne sono soprattutto le elevate pretese salariali avanzate, oltre che l'età avanzata e i dubbi sollevati dalle ultime prestazioni fornite con la maglia della nazionale brasiliana.

Concorrenza brasiliana

Sullo sfondo resta pur sempre vigile l'Internacional di Porto Alegre, che continua a monitorare da vicino l'evoluzione della situazione per provare a tentare Alisson e convincerlo a fare ritorno nel club in cui ha avviato la propria carriera professionale. La corsa per riportare in patria l'ex portiere della Roma si preannuncia così pronta ad infiammare le dinamiche del mercato sudamericano nei prossimi mesi. E pensare che la Juventus ci aveva fatto un pensiero in estate, per rimpiazzare Michele Di Gregorio. Alla fine la dirigenza ha virato su Guglielmo Vicario e il resto è storia attuale.