"Sono deluso e molto preoccupato": l'ex presidente del Lione borbotta per l'addio di Fonseca

L'addio a sorpresa di Paulo Fonseca dall'Olympique Lione continua a far discutere. Ex presidente emblematico del club della regione del Rodano, Jean-Michel Aulas non ha nascosto la sua delusione dopo la decisione del tecnico portoghese di trasferirsi allo Sporting Portogallo nel bel mezzo della stagione.

L'uscita pubblica

In dichiarazioni particolarmente critiche, l'ex dirigente si è interrogato in particolare sulle condizioni di questa separazione e sull'ammontare dell'indennizzo negoziato tra i due club, fissato a 5 milioni di euro. "I dirigenti accettano la sua partenza per una manciata di ciliegie", si è rammaricato a L’Équipe De Greg, ritenendo che il Lione avrebbe potuto ottenere di più a livello economico se lo Sporting ci teneva davvero ad ingaggiare l'allenatore.

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Al di là dell'aspetto economico, Jean-Michel Aulas si preoccupa soprattutto delle conseguenze sportive di questo addio, in un momento in cui il Lione stava disputando un inizio di stagione convincente sotto la guida di Fonseca. "La partenza rapidissima e senza una vera giustificazione di Fonseca mi pone un certo numero di domande, spero che ciò non alteri la dinamica del Lione", ha dichiarato. Visibilmente deluso dalla gestione di questa vicenda, l'ex presidente assicura che personalmente non avrebbe lasciato partire il tecnico portoghese, malgrado le circostanze e gli elementi di cui non dispone. "Sono deluso e molto preoccupato", ha infine concluso.