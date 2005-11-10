Real, il taconazo di Bellingham da MVP: "Istinto e un pizzico di qualità. Meglio Valverde"

Un taconazo all'AEK Atene e tanto spettacolo del Real Madrid con Jude Bellingham, eletto MVP della partita in una nuova rimonta in Champions League per 3-2. Il centrocampista inglese, che ha segnato il primo gol ad Atene, ha rilasciato poi delle dichiarazioni nel post-partita: "Gara molto difficile. Abbiamo lavorato duro per vincere questa sfida, rimontando due volte. Una vittoria molto importante nel cammino di questa stagione in Champions".

Primi pensieri

"Un'altra rimonta, ma questa è la mentalità del Real Madrid ed è la mentalità con cui dobbiamo proseguire per il resto della stagione. Andiamo a Valencia con tanta voglia e speriamo di vincere, perché la partita più importante è sempre la prossima", ha aggiunto ai microfoni del club blanco. "È una vittoria molto importante nel cammino di questa Champions".

Attimi di gioia

Poi ha descritto il suo gol, da immortalare nei musei d'arte di calcio per la bellezza emanata: "È stato istinto e un pizzico di qualità", ha risposto l'ex Borussia Dortmund. "È stato un bel pallone da parte di Marc (Cucurella, ndr)". Invece sulla rete della rimonta firmata da Valverde al 92' ha detto: "Molto meglio del mio. Non è una sorpresa che Fede tiri in quel modo, ma è stato un gol fondamentale per noi e lo si è visto dalla reazione della squadra. Siamo felicissimi per i tre punti".