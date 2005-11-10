Florentino Perez e tutto il calcio spagnolo ai funerali di Jesus De Miguel. Parla la famiglia

L'intero movimento calcistico spagnolo si è radunato in un profondo abbraccio collettivo per dedicare l'ultimo accorato saluto a Jesus De Miguel, il centravanti del Tenerife tragicamente scomparso martedì dopo uno scontro di gioco con l'estremo difensore dell'Andorra Jesus Owono. I funerali hanno avuto luogo a Navahermosa, piccolo comune nella provincia di Toledo situato a circa 125 chilometri dalla capitale Madrid e terra d'origine dei genitori e dei nonni del calciatore. Le vie del centro e la Chiesa di San Miguel Arcangel sono state letteralmente sommerse dall'affetto di concittadini, amici e tifosi giunti per rendere omaggio al giocatore, in una cerimonia solenne per poi proseguire con il rito religioso e l'inumazione presso il cimitero locale.

Chi c'è

Alle esequie si sono incrociate le più alte cariche istituzionali e dirigenziali del panorama calcistico nazionale, a testimonianza del profondo impatto della tragedia. Tra i presenti spiccavano il commissario tecnico della Roja Luis De La Fuente, il numero uno della federcalcio Rafael Louzan e il direttore sportivo Aitor Karanka, affiancati dai vertici delle principali società del Paese: dal presidente del Real Madrid Florentino Perez all'amministratore delegato dell'Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin, fino a figure simboliche come Emilio Butragueño, Predrag Mijatovic e l'ex ct José Antonio Camacho. Al cordoglio si sono uniti la rosa al completo del Tenerife, lo staff tecnico e una rappresentanza degli ex compagni di squadra delle parentesi con Castellon e Navalcarnero.

Parlano i suoi cari

Nel corso della giornata, la famiglia De Miguel ha affidato a una nota ufficiale la propria accorata richiesta di riservatezza per poter affrontare il peso di questa dolorosa perdita: "Chiediamo con il massimo rispetto che venga rispettata la nostra privacy e quella di tutti coloro che ci stanno sostenendo in questo momento". Il comunicato si chiude con un richiamo al raccoglimento e un caloroso ringraziamento per il sostegno mostrato dall'intera comunità: "Abbiamo bisogno di elaborare il lutto nella pace e nella tranquillità che questa situazione richiede. Apprezziamo l'affetto, la preoccupazione e le dimostrazioni di vicinanza che la sua perdita sta ispirando e siamo profondamente grati a tutti voi".