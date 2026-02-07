Saudi Pro League, prosegue la protesta di Ronaldo: e i tifosi lo celebrano al minuto 7

Prosegue la protesta di Cristiano Ronaldo in Saudi Pro League. La stella portoghese ha deciso di non scendere in campo nel match contro l’Al-Riyadh per protesta dopo che Karim Benzema è passato all’Al Hilal. L’ex Juventus è convinto che il fondo PIF, proprietario del suo Al Nassr ma anche di altri club, stia favorendo di più le altre società piuttosto che quella dove milita.

Una protesta che è proseguita anche nella serata di ieri nel mach contro l’Al Ittihad con CR7 che non è nuovamente sceso in campo. L’Al Nassr ieri si è imposto per 2-0 ma ciò che è balzato alla cronaca è quanto accaduto al minuto numero 7 quando tifosi di entrambe le squadre hanno esposto striscioni di sostegno al giocatore.

La protesta, si legge sul quotidiano Ariyadhiah, si è estesa anche al tecnico Jorge Jesus che non si è presentato in sala stampa per commentare la sfida contro l’Al-Riyadh sia per presentare quella di ieri contro l’Al Ittihad.