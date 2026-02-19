Lucas Vazquez, 34 anni ma si candida per la Spagna: "Ho sempre entusiasmo e ambizione"

Uno dei figli di Madrid, colui che con tutti gli sforzi possibili si è guadagnato di entrare nell'élite del Real e della storia del club di Florentino Perez finché la scorsa estate al termine del contratto ha salutato tra le lacrime per affrontare un'inedita tappa in carriera lontano dalla madrepatria Spagna. Lucas Vazquez però sta attraversando un momento di forma incredibile e al Bayer Leverkusen è riuscito ad ambientarsi in una squadra che propone molto calcio palla al piede.

Nell'intervista concessa a TNT Sports México, al terzino destro di 34 anni è stato domandato della possibilità di tornare nella nazionale spagnola. E lui ha replicato: "Certamente, ho sempre l’entusiasmo e l’ambizione necessari, sono pronto per tutto ciò che verrà". Manca poco per scoprire l'ultima lista del CT De la Fuente prima di quella definitiva per il Mondiale negli Stati Uniti e l'ex Real si candida per un posto tra le Furie Rosse che ancor prima dovrà giocarsi la Finalissima contro l'Argentina.

Tornando al Bayer Leverkusen. La squadra di Kasper Hjulmand ha inanellato 7 partite consecutive senza sconfitte, con ben 6 vittorie. Gran parte del merito va agli spagnoli della compagine tedesca: Grimaldo, Lucas Vazquez e Aleix Garcia a trainare un gruppo che, nelle ultime settimane, sta crescendo a vista d'occhio. Con le Aspirine al sesto posto in Bundesliga dopo un avvio shock con Erik ten Hag in panchina.

Ma con l'arrivo di Alvaro Arbeloa al Real, dopo il flop di Xabi Alonso, il 34enne ha voluto mandare un messaggio al tecnico dei blancos: "Sono molto felice per 'Arbe' (Alvaro Arbeloa), credo stia facendo un ottimo lavoro. È un uomo del club, un grande madridista, e mi fa sempre piacere quando le cose gli vanno bene", le parole riprese da Movistar.