Otto anni al Real Madrid, 20 denunce di razzismo: Vinicius non ha mai pace


© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:13Calcio estero


All'Estadio Da Luz di Lisbona martedì, la partita d'andata dei playoff di Champions League tra Benfica e Real Madrid è stata sospesa per 10 minuti dopo che Vinicius Jr ha denunciato presunti insulti razzisti formulati dall'avversario Gianluca Prestianni. È solo l'ultimo dei capitoli del libro infelice di ricordi da incubo che ha vissuto la stella brasiliana, per la ventesima volta possibile oggetto di abusi nel corso dei suoi otto anni al Real Madrid.

Non è bastato il gol capolavoro di Vini ieri sera. Ancora una volta il calcio è finito in secondo piano, trascinato nell'oblio di un presunto caso di razzismo, tra smentite, scuse e molto altro ancora. Come anticipato, il numero 7 del Real Madrid ha tacciato l'ala destra di José Mourinho di aver pronunciato insulti razzisti al suo indirizzo pochi minuti dopo la rete forgiata e il balletto iconico alla bandierina. Prestianni? Ha negato ogni accusa. Mentre Kylian Mbappé è sceso in prima linea e a spada tratta per il suo compagno di squadra, riferendo ai media di aver sentito usare un termine razzista per cinque volte (si parla del termine "scimmia").

"Questi talenti sanno fare cose bellissime, ma purtroppo non si è accontentato di segnare quel gol sbalorditivo", le parole di Mourinho da allenatore del Benfica dopo il ko per 1-0 ai microfoni di Amazon Prime Video. "Quando segni un gol del genere, festeggi in modo rispettoso". Ha poi proseguito sostenendo che il Benfica non potrebbe mai essere un club razzista per la semplice ragione che la più grande leggenda di sempre del club, Eusébio, era nero. Ma il dibattito sulla comunicazione adoperata dallo Special One è diventato accesissimo.

Ma l'elenco di casi di razzismo ai danni di Vinicius è reale.
Ottobre 2021 - Durante un Clásico contro il Barcellona al Camp Nou, un tifoso gli urla insulti razzisti mentre viene sostituito. Caso chiuso perché la polizia non è riuscita a identificare il colpevole.

Marzo 2022 - I tifosi del Maiorca gli rivolgono versi da scimmia e gli dicono di "andare a raccogliere banane". Nonostante l'indignazione provata dalle autorità, il fatto non è stato "penalmente rilevante". Nessun provvedimento.

Settembre 2022 - Nel programma El Chiringuito, Pedro Bravo (capo dell'Associazione Agenti spagnola) suggerisce che Vinicius dovrebbe "smettere di fare la scimmia". Poi le scuse, dicendo di aver usato l'espressione metaforicamente. E un provvedimento?

Gennaio 2023 - Un fantoccio con la maglia di Vinicius viene appeso a un ponte. Quattro tifosi del gruppo Frente Atletico (principale gruppo ultras dei colchoneros) vengono condannati a pene tra 14 e 22 mesi, poi commutate in multe e ordini restrittivi.

Maggio 2023 - Al Mestalla di Valencia. Vinicius affronta i tifosi dopo essere stato insultato, viene espulso dopo una rissa. Poi la svolta storica: nel Giugno 2024, tre tifosi vengono condannati a otto mesi di prigione: la prima sentenza di questo genere in Spagna.

Marzo 2024 - Torna al Mestalla tra i fischi. Segna due gol e festeggia con il pugno alzato.

Settembre 2024 - Quattro persone vengono arrestate per aver istigato una campagna d'odio anonima sui social media durante il derby contro l'Atletico.

Febbraio 2026 - Durante la semifinale di Copa del Re contro la Real Sociedad, l'arbitro sospende il match per cori contro un altro giocatore, ma le telecamere catturano un tifoso che fa gesti da scimmia verso Vinicius.

Gennaio 2026 - Durante il debutto di Alvaro Arbeloa da allenatore del Real contro l'Albacete, un gruppo di tifosi insulta il brasiliano con accezioni razziste.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
