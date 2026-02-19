Playoff Europa League: incubo Guendouzi, il Nottingham ipoteca gli ottavi. Sorpresa Genk
Arrivano i primi verdetti dei playoff d'andata di Europa League per le partite delle 18:45 terminate. Partita disastrosa per il Fenerbahce di Domenico Tedesco, che cade in casa dopo aver preso tre gol dal Nottingham Forest: apre Murillo, in gol Igor Jesus e Gibbs-White, che si restituiscono il favore della rete a vicenda su assist. Passaggio agli ottavi praticamente ipotecato dagli inglesi di Vitor Pereira, salvo clamorosi colpi di scena nel match di ritorno.
El Ouahdi travolge la Dinamo Zagabria con una doppietta, colpaccio del Genk con un successo enorme (3-1) e un piede al turno successivo. Jeremejeff non riprende il Celta Vigo, che decide la gara d'andata (2-1) dei playoff del torneo targato UEFA con Iago Aspas e Swedberg fissati sul tabellino. PAOK costretto a ribaltare lo svantaggio nel secondo round previsto in Spagna, allo stadio Balaidos. Al Bologna basta il solo gol di Santiago Castro nel primo tempo per chiudere il primo duello con il Brann lontano dalle mura amiche.
I parziali delle 18:45 di Europa League
Brann - Bologna 0-1: 9' Castro (BO)
Dinamo Zagabria - Genk 1-3: 15' Heynen (G), 21' El Ouahdi (G), 45' Beljo (D), 90' El Ouahdi (G)
Fenerbahce - Nottingham Forest 0-3: 21' Murillo (N), 43' Igor Jesus (N), 50' Gibbs-White (N)
PAOK - Celta Vigo 1-2: 34' Aspas (C), 43' Swedberg (C), 77' Jeremejeff (P)
Le partite delle 21:00
Celtic - Stoccarda
Lilla - Stella Rossa
Ludogorets - Ferencváros
Panathinaikos - Viktoria Plzen