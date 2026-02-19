Benfica-Real Madrid, altri problemi: denuncia disciplinare per il pugno di Valverde a Dahl

Dopo Benfica-Real Madrid e il caso Vinicius-Prestianni non hanno fine le polemiche. Ha fatto molto rumore l'episodio che vedrebbe l'argentino allenato da José Mourinho protagonista di insulti razzisti nei confronti del brasiliano delle merengues, fatto che ha generato grande tensione tra i due club coinvolti nei playoff di Champions League - ieri 1-0 per i blancos all'andata del Da Luz.

Mentre UEFA e FIFA sono impegnate in un'indagine di difficile risoluzione, il Benfica non solo ha difeso Gianluca Prestianni, negando ogni accusa per il proprio giocatore. Vinicius avrebbe "interpretato male ciò che crede di aver sentito", la posizione del giocatore delle aquile. Intanto però il club portoghese ha colto l'occasione per presentare una denuncia disciplinare alla UEFA contro Federico Valverde per condotta violenta. Il caso in questione vedrebbe il centrocampista uruguaiano in un contatto con Dahl, per un possibile pugno in faccia. Gesto impunito e che ha provocato la reazione rabbiosa degli Encarnados.

Lo Special One, al termine della partita, aveva anche messo in dubbio l'integrità del direttore di gara Letexier: "Non ho nulla da spiegare. Ho alle spalle 1.400 partite, è semplice. L'arbitro aveva un foglietto con scritto: 'Carreras, Tchouaméni e Huijsen, se prendono un giallo, saltano il ritorno'. E qualcuno gli ha detto che non poteva ammonirli", le parole riprese da SPORT.