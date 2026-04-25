L'ex chef di Ronaldo: "Gli piaceva il fegato di bovino. Niente PlayStation o zucchero"

A 41 anni suonati, Cristiano Ronaldo sta ultimando i preparativi per prendere parte all'ennesimo Mondiale in carriera. Il campione portoghese ha lasciato l'Europa ormai da quasi 4 anni per sbarcare in Arabia Saudita, all'Al Nassr. Ma generalmente nella carriera di CR7 ha sempre colpito la dedizione totale e l'attenzione smodata alla propria salute, per mantenersi sempre al top della condizione e favorire la longevità.

In un'intervista concessa a Covers lo ha raccontato un ex collaboratore ai tempi della Juventus: "La sua disciplina è davvero unica. Ho lavorato con molti calciatori, anche campioni del mondo… Mangiano bene, ma ogni tanto si concedono un piccolo sgarro. Non hanno la disciplina di Cristiano". Altro che sgarri alimentari, come invece non si è curato di postare sui social media di recente Lamine Yamal.

"Non mangia cibo spazzatura. Mai. Nemmeno in vacanza. Niente zucchero, nemmeno nel caffè. Lo zucchero è un veleno per il nostro corpo", assicura l'ex chef personale di CR7. "Bisogna sfatare il mito secondo cui i calciatori mangino cose speciali. Mangiano cose semplicissime, ma sane e di qualità", afferma Giorgio Barone. E c'è un pericolo notturno: "Molti giocatori hanno la cattiva abitudine di fare tardi la notte, specialmente per giocare alla PlayStation, il che è la rovina dei calciatori".

Erling Haaland, in un documentario - "The Big Decision" - recente, si vede maneggiare cuore e fegato di carne bovina. "Fegato, cuore e cervello sono tutti alimenti eccellenti. Sono super alimenti. Anche a Cristiano piaceva il fegato. Io lo adoro", assicura l'ex cuoco di CR7. Con tanto di avvertimento: "Un trancio di salmone o di merluzzo magro, spinaci freschi, un limone, olio extravergine d'oliva di qualità e riso nero. Abbiamo tutti sistemi digestivi e strutture muscolari differenti, quindi è illusorio pensare che mangiare le stesse cose di un campione del calcio vi trasformerà in una stella".