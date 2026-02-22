Ronaldo spegne i rumors sul futuro: "Sono dell'Al Nassr e sono felice in Arabia Saudita"

Le risposte arrivano dal campo e dalle parole. Dopo la doppietta nel netto 4-0 contro l’Al Hazm, Cristiano Ronaldo ha messo un punto alle speculazioni sul suo futuro, ribadendo il legame con l’Al Nassr e l’ambizione di continuare il percorso iniziato in Arabia Saudita.

Il successo ha proiettato la squadra allenata da Jorge Jesus in vetta alla Saudi Pro League, e l’attaccante portoghese ha scelto l’emittente Thmanyah per chiarire la sua posizione: “Sono molto felice. Come ho detto tante volte, appartengo all’Arabia Saudita”.

Ronaldo ha sottolineato anche l’aspetto personale: “È un Paese che ha accolto molto bene me, la mia famiglia e i miei amici. Sto bene qui e voglio restare”. Poi lo sguardo torna al campo e agli obiettivi: “La cosa più importante è continuare a lottare per il campionato. Siamo in testa, dobbiamo fare il nostro lavoro, vincere e mettere pressione agli avversari”.

Infine, il messaggio di fiducia: “Siamo sulla strada giusta, ci sentiamo bene e affrontiamo una partita alla volta. Siamo in forma, poi vedremo a fine stagione”.