L'Algeria cerca la qualificazione, Zidane: "Obiettivo chiaro, dobbiamo battere il Burkina Faso"

Dopo l’esordio convincente contro il Sudan, l’Algeria è pronta a giocarsi l’accesso anticipato agli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025. I Fennec, vittoriosi 3-0 nella prima gara del girone, affrontano oggi il Burkina Faso: una vittoria garantirebbe matematicamente la qualificazione al turno successivo.

Al termine dell’allenamento di ieri ha parlato Luca Zidane, che ha trasmesso fiducia ma anche grande rispetto per il prossimo avversario. "Ci stiamo preparando bene per il Burkina Faso - ha spiegato in un video diffuso dalla Federazione algerina -. È stata una buona seduta, ne faremo un’ultima per arrivare pronti alla partita. Sappiamo che affronteremo una squadra forte".

Zidane ha sottolineato l’importanza del momento: "Abbiamo iniziato bene il torneo, ma questo è il secondo match e dobbiamo continuare su questa strada. L’obiettivo è chiaro: andare a prendere i tre punti". Per il portiere, la competizione ha anche un valore personale speciale. "È una grande soddisfazione poter giocare una Coppa d’Africa. Siamo partiti nel modo giusto e ora dobbiamo concentrarci per vincere anche contro il Burkina Faso". Sugli spalti, nella gara d’esordio, era presente anche il padre Zinedine Zidane, a testimoniare un momento particolarmente significativo per la famiglia.