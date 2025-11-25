Neymar di nuovo out, il Santos pareggia con l'Internacional: incubo retrocessione vicino
Quando sembrava finalmente sul punto di spiccare il volo, la sfortuna torna ad accanirsi contro Neymar. Il fuoriclasse ha saltato la sfida cruciale contro l’Internacional di Porto Alegre, pareggiata 1-1 nella notte italiana. L’attaccante ha avvertito nuove sensazioni fastidiose al ginocchio sinistra dopo la gara contro il Mirassol, nella quale era passato nell’arco di pochi minuti da eroe a colpevole: prima il gol del vantaggio, poi il rigore ingenuo che ha permesso agli avversari di pareggiare. E ora, nel momento più delicato della stagione, il Peixe dovrà giocarsi la permanenza senza il proprio uomo simbolo.
Secondo quanto filtra dal Brasile, il ginocchio sinistro è tornato a essere un serio motivo di preoccupazione: è lo stesso sul quale Neymar era stato operato oltre due anni fa. Lo staff medico, che ha monitorato con attenzione la sua condizione per tutta la stagione, ha preferito non correre rischi e il club spera di recuperarlo per la sfida del prossimo weekend contro lo Sport Recife.
Il suo ritorno al Vila Belmiro continua a essere un percorso a ostacoli: Neymar ha già saltato 24 partite per infortunio. Un problema che ha lasciato il Santos senza guida tecnica e senza soluzioni offensive nei momenti chiave. Nel frattempo, il pareggio non ha migliorato la situazione: il Santos resta diciassettesimo, quartultimo, e oggi sarebbe retrocesso. La corsa salvezza ora si decide nelle ultime giornate, tra due sfide contro squadre già condannate e un impegno tutt’altro che semplice contro il Cruzeiro. È arrivata l’ora di Neymar - e del Santos - di dimostrare di voler restare in Serie A.
CLASSIFICA
Flamengo 74
Palmeiras 70
Cruzeiro 68
Mirassol 60
Botafogo 58
Bahia 56
Fluminense 55
Sao Paulo 48
Bragantino 45
Corinthians 45
Atletico Mineiro 44
Gremio 43
Vasco 42
Ceara 42
Internacional 41
Vitoria 39
Santos 38
Fortaleza 34
Juventude 33
Sport Recife 17 (retrocesso)
