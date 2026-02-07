Saint-Maximin è tornato, debutto con super-gol al Lens: "Senza Leca non sarei qui"

Il vento è cambiato ad Artois e lo si capisce anche dal mercato. Il Lens, ancora pienamente in corsa su tutti i fronti nazionali, ha alzato l’asticella delle proprie ambizioni nella stagione 2025-26, rafforzando l’organico a gennaio e puntando su un colpo ad effetto: Allan Saint-Maximin. L’esterno francese, 28 anni, è tornato in Ligue 1 dopo sette anni, firmando un contratto di sei mesi pochi giorni dopo la risoluzione con il Club América. Un’operazione chiusa in gran segreto dal direttore sportivo Jean-Louis Leca: “Arriva per sei mesi, abbiamo obiettivi ambiziosi, diversi rispetto a inizio stagione. Poi faremo le valutazioni”, ha spiegato.

Il campo gli ha dato subito ragione. Dopo i primi minuti in Coppa di Francia, Saint-Maximin ha vissuto il suo vero battesimo allo Stade Bollaert-Delelis contro il Rennes. Entrato al 61’, con il Lens avanti ma in dieci uomini, ha cambiato la partita: controllo perfetto, accelerazione, rientro sul destro e tiro potente dal limite per il 3-1 definitivo. Un gol simbolico, il primo in campionato dal gennaio 2019, che ha infiammato lo stadio.

A fine gara, ai microfoni di beIN Sports, la soddisfazione era evidente: “Ho ripensato a tutto il lavoro fatto da bambino: controllo, dribbling, tiro. L’allenatore mi ha dato fiducia anche dopo il rosso e mi ha detto di andare a segnare il terzo gol. Questo mi fa sentire bene”. Poi il ringraziamento: “I tifosi mi hanno sostenuto, così come i compagni. E senza Jean-Louis Leca non sarei qui”.