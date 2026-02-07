In attesa del Classique, il Lens si riprende la vetta in Ligue 1: 3-1 in rimonta al Rennes
Rimonta, carattere e tre punti pesanti. Il Lens supera 3-1 il Rennes e si riprende momentaneamente la testa della Ligue 1, in attesa del risultato del Paris Saint-Germain. Nonostante l’avvio in salita, con il vantaggio bretone, i Sang et Or restano lucidi e ribaltano la gara con le reti di Édouard e Aguilar, prima dell’allungo decisivo firmato da Saint-Maximin nella ripresa.
Il Lens trova equilibrio già prima dell’intervallo e, dopo il secondo gol, gestisce con autorità anche l’inferiorità numerica seguita all’espulsione arrivata nel secondo tempo, senza mai dare l’impressione di soffrire davvero. Dall’altra parte, il Rennes delude ancora: pur giocando a lungo in superiorità numerica, incassa la terza sconfitta consecutiva e vede complicarsi la corsa alle posizioni europee, con il rischio concreto di scivolare fuori dalla top six. Una serata che rilancia il Lens e accende la lotta in vetta.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Metz-Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens-Rennes 3-1
Brest-Lorient
Nantes-Lione
Domenica 8 febbraio
Nizza-Monaco
Angers-Tolosa
Auxerre-Paris FC
Le Havre-Strasburgo
Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia
CLASSIFICA
Lens 49*
Paris Saint-Germain 48
Olympique Marsiglia 39
Lione 39
Lille 33*
Rennes 31*
Strasburgo 30
Tolosa 30
Lorient 28
Monaco 27
Angers 26
Brest 23
Nizza 22
Paris FC 21
Le Havre 20
Nantes 14
Auxerre 13
Metz 13*
*una partita in più