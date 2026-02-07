In attesa del Classique, il Lens si riprende la vetta in Ligue 1: 3-1 in rimonta al Rennes

Rimonta, carattere e tre punti pesanti. Il Lens supera 3-1 il Rennes e si riprende momentaneamente la testa della Ligue 1, in attesa del risultato del Paris Saint-Germain. Nonostante l’avvio in salita, con il vantaggio bretone, i Sang et Or restano lucidi e ribaltano la gara con le reti di Édouard e Aguilar, prima dell’allungo decisivo firmato da Saint-Maximin nella ripresa.

Il Lens trova equilibrio già prima dell’intervallo e, dopo il secondo gol, gestisce con autorità anche l’inferiorità numerica seguita all’espulsione arrivata nel secondo tempo, senza mai dare l’impressione di soffrire davvero. Dall’altra parte, il Rennes delude ancora: pur giocando a lungo in superiorità numerica, incassa la terza sconfitta consecutiva e vede complicarsi la corsa alle posizioni europee, con il rischio concreto di scivolare fuori dalla top six. Una serata che rilancia il Lens e accende la lotta in vetta.

La 21a giornata

Venerdì 6 febbraio

Metz-Lille 0-0

Sabato 7 febbraio

Lens-Rennes 3-1

Brest-Lorient

Nantes-Lione

Domenica 8 febbraio

Nizza-Monaco

Angers-Tolosa

Auxerre-Paris FC

Le Havre-Strasburgo

Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia

CLASSIFICA

Lens 49*

Paris Saint-Germain 48

Olympique Marsiglia 39

Lione 39

Lille 33*

Rennes 31*

Strasburgo 30

Tolosa 30

Lorient 28

Monaco 27

Angers 26

Brest 23

Nizza 22

Paris FC 21

Le Havre 20

Nantes 14

Auxerre 13

Metz 13*

*una partita in più