Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lo sciopero di Ronaldo fa discutere in Arabia Saudita: "Lo farebbe se giocasse in Europa?"

Lo sciopero di Ronaldo fa discutere in Arabia Saudita: "Lo farebbe se giocasse in Europa?"TUTTO mercato WEB
© foto di Imago/Image Sport www.imagephotoagency.i
Oggi alle 19:56Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La frattura tra Cristiano Ronaldo e il sistema del calcio saudita sembra destinata ad allargarsi. Le ultime due assenze dell’attaccante nelle gare dell’Al Nassr hanno alimentato il dibattito: alla base, secondo il portoghese, un trattamento ritenuto penalizzante rispetto a quello riservato all’Al Hilal dopo lo stop agli investimenti deciso dal Public Investment Fund.

Il tema è esploso in televisione, con parole durissime di Walid Al-Faraj, una delle voci più rispettate dei salottini sportivi televisivi. “Cristiano Ronaldo deve sapere qual è il suo posto. Questo Paese si chiama Arabia Saudita, non l’Arabia di Ronaldo”, ha esordito, accusando il fuoriclasse di confondere i ruoli: “Scambia l’essere ambasciatore con il fare il calciatore”.

Il commentatore ha rincarato la dose: “È stata una delusione. È un dipendente, percepisce uno stipendio milionario, superiore a qualsiasi cifra guadagnata in Europa, e deve rispettare il campionato. Altrimenti, se ne vada”. Poi il paragone con l’Europa: “Immaginate un giocatore del Manchester City o dell’Arsenal che si rifiuta di giocare per protesta. In Premier League sarebbe impensabile”.

Nel mirino anche i movimenti di mercato, con un riferimento a Karim Benzema e al passaggio dall’Al Ittihad all’Al Hilal. Infine, la stoccata simbolica: “Ronaldo deve molto all’Arabia Saudita. Senza la delegazione del Regno non sarebbe mai entrato alla Casa Bianca”. E conclude, con sarcasmo, citando Donald Trump: “Potremmo dargli 500 anni, non varcherebbe quella porta”.

Articoli correlati
Saudi Pro League, prosegue la protesta di Ronaldo: e i tifosi lo celebrano al minuto... Saudi Pro League, prosegue la protesta di Ronaldo: e i tifosi lo celebrano al minuto 7
Benzema fa infuriare Ronaldo, lo sciopero prosegue. In Turchia iniziano a puntare... Benzema fa infuriare Ronaldo, lo sciopero prosegue. In Turchia iniziano a puntare CR7
Ronaldo in sciopero? La Saudi Pro League lo avvisa: "Nessuno è al di sopra dei club"... Ronaldo in sciopero? La Saudi Pro League lo avvisa: "Nessuno è al di sopra dei club"
Altre notizie Calcio estero
Saint-Maximin è tornato, debutto con super-gol al Lens: "Senza Leca non sarei qui"... Saint-Maximin è tornato, debutto con super-gol al Lens: "Senza Leca non sarei qui"
Lo sciopero di Ronaldo fa discutere in Arabia Saudita: "Lo farebbe se giocasse in... Lo sciopero di Ronaldo fa discutere in Arabia Saudita: "Lo farebbe se giocasse in Europa?"
Endrick si è rilanciato a Lione: Ancelotti pronto a farne il centravanti del Brasile... Endrick si è rilanciato a Lione: Ancelotti pronto a farne il centravanti del Brasile a marzo
Liverpool, van Dijk alza la voce con Rooney: "Ok le critiche, non le mancanze di... Liverpool, van Dijk alza la voce con Rooney: "Ok le critiche, non le mancanze di rispetto"
In attesa del Classique, il Lens si riprende la vetta in Ligue 1: 3-1 in rimonta... In attesa del Classique, il Lens si riprende la vetta in Ligue 1: 3-1 in rimonta al Rennes
L'appello di Luis Enrique per PSG-Marsiglia: "Voglio un'atmosfera come quella del... L'appello di Luis Enrique per PSG-Marsiglia: "Voglio un'atmosfera come quella del Velodrome"
Bruno Fernandes nella storia del Man United: su gol e assist numeri inferiori solo... Bruno Fernandes nella storia del Man United: su gol e assist numeri inferiori solo a Rooney
Lewandowski, il golazo di Yamal e la favola Bernal: tris Barcellona al Maiorca, +4... Lewandowski, il golazo di Yamal e la favola Bernal: tris Barcellona al Maiorca, +4 sul Real
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.1 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
Immagine top news n.2 Juventus, le prime parole di Yildiz dopo il rinnovo: "Qui sono felice, insieme faremo grandi cose"
Immagine top news n.3 Juventus, Yildiz a sorpresa in conferenza stampa: Comolli annuncia (in italiano) il rinnovo
Immagine top news n.4 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.5 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.6 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.7 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida contro il Napoli
Immagine news Serie A n.2 Napoli, fra poco la conferenza stampa di Conte dopo la sfida contro il Genoa
Immagine news Serie A n.3 Torino, Baroni: "Tutti ci giochiamo il futuro, il primo sono io. Classifica da migliorare"
Immagine news Serie A n.4 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine news Serie A n.5 Il Napoli è ancora vivo: Conte a -1 dal Milan e -6 dall'Inter, la classifica aggiornata
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Diossina: "Il Palermo è forte, ma noi meritavamo qualcosa in più"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Abate: "Stanotte non si dorme. In allenamento campanelli d'allarme"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Bellissimo aver regalato la vittoria alla nostra gente"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Giocare contro Castori non è facile. Importante non prendere gol"
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Empoli 3-2, le pagelle: Pohjanpalo e Joronen decisivi, Ceesay un disastro
Immagine news Serie B n.6 Serie B, troppo Pohjanpalo per l'Empoli: Il Palermo vince 3-2 al Barbera
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati al 45': vincono Trento e Giana, bloccate sul pari Alcione e Potenza
Immagine news Serie C n.3 Il '07 Martina esordisce col Casarano, l'agente: "Giocatore di talento, felice per il debutto"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Cittadella e Casertana
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 25ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Sotto Foggia e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano