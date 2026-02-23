"A volte il subconscio mi blocca, ma sto sempre meglio", Musiala è tornato fra i titolari nel Bayern

Rientrato a metà gennaio dopo la frattura del perone e la rottura dei legamenti della caviglia sinistra subite nel corso della sfida al Paris Saint-Germain della Coppa del Mondo per club la scorsa estate, Jamal Musiala è tornato al centro del Bayern Monaco anche se ancora non ha raggiunto il massimo della condizione come ha spiegato lui stesso dopo la sfida contro l’Eintracht Francoforte in cui ha giocato da titolare uscendo dopo quasi 80’.

“Cerco di non pensare affatto a quell’infortunio, ma a volte ci faccio ancora caso oppure è il mio subconscio che mi impedisce di fare certe cose in campo. Ma partita dopo partita ho sempre più fiducia nel mio piede. - spiega Musiala come riporta Sport1.de - Vedo i passi avanti che sto facendo settimana dopo settimana, ma vorrei che progredissero più velocemente. Però da questo infortunio ho imparato ad avere pazienza”.

“Bisogna sempre essere cauti, per me è meglio iniziare un po' più piano per sperare di essere fra i migliori a fine stagione, ecco perché sono contento dei progressi fatti finora. - ha concluso Musiala – Faccio molte sessioni di allenamento extra per il piede, a volte lo sento un po' rigido, ma non voglio scuse. Quando sono in campo devo dare il massimo”.