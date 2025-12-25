Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Real Madrid, spunta Bruno Fernandes: valutazione da 60 milioni

Real Madrid, spunta Bruno Fernandes: valutazione da 60 milioniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:23Calcio estero
Daniel Uccellieri

Il Real Madrid entra a sorpresa nella corsa a Bruno Fernandes. Secondo quanto riportato da Fichajes, i Blancos stanno monitorando con grande attenzione la situazione del capitano del Manchester United, valutando concretamente la possibilità di un affondo per il centrocampista portoghese.

Negli ultimi mesi Fernandes era stato accostato soprattutto a club dell’Arabia Saudita e della MLS, ma ora l’attenzione torna con forza sull’Europa. Il portoghese potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, una valutazione considerata ampiamente alla portata del Real. Sempre secondo la stessa fonte, i club esteri rispetto alla Premier League avrebbero la possibilità di attivare una clausola fissata proprio su quella cifra, rendendo l’operazione particolarmente lineare.

Il Manchester United è nel pieno di una fase di ristrutturazione sotto la guida di Ruben Amorim, e la necessità di riequilibrare salari e rosa apre interrogativi anche sul futuro del capitano, che dovrà peraltro fermarsi per un problema muscolare.

Il Real Madrid, sempre attento al presente e al futuro, valuta un innesto di esperienza e personalità in mezzo al campo, soprattutto in ottica Champions League. Sullo sfondo resta vigile anche il Bayern Monaco.

Articoli correlati
Bruno Fernandes: "Ricordo come fosse oggi il trasferimento allo United: mia moglie... Bruno Fernandes: "Ricordo come fosse oggi il trasferimento allo United: mia moglie era in lacrime"
Manchester United, Amorim dà aggiornamenti sull'infortunio di Bruno Fernandes Manchester United, Amorim dà aggiornamenti sull'infortunio di Bruno Fernandes
Bruno Fernandes va ko, Dalot svela: "Infortunio significativo". Il Manchester United... Bruno Fernandes va ko, Dalot svela: "Infortunio significativo". Il Manchester United trema
Altre notizie Calcio estero
Liverpool, assalto a Guehi: sfida al Bayern per il difensore del Palace Liverpool, assalto a Guehi: sfida al Bayern per il difensore del Palace
Onana rinato al Trabzonspor: "Sto vivendo il periodo migliore della mia vita" Onana rinato al Trabzonspor: "Sto vivendo il periodo migliore della mia vita"
Real Madrid, spunta Bruno Fernandes: valutazione da 60 milioni Real Madrid, spunta Bruno Fernandes: valutazione da 60 milioni
Barcellona, occasione dalla Premier: Manchester City apre alla cessione di Aké Barcellona, occasione dalla Premier: Manchester City apre alla cessione di Aké
Lione, non solo Endrick: obiettivo Nartey, gioiello del Brøndby. Servono 8 milioni... Lione, non solo Endrick: obiettivo Nartey, gioiello del Brøndby. Servono 8 milioni
Bruno Fernandes: "Ricordo come fosse oggi il trasferimento allo United: mia moglie... Bruno Fernandes: "Ricordo come fosse oggi il trasferimento allo United: mia moglie era in lacrime"
Bayern Monaco, per la difesa occhi su gioiellino della C inglese: il centrale Dylan... Bayern Monaco, per la difesa occhi su gioiellino della C inglese: il centrale Dylan Lawlor
Chelsea, Maresca chiude a Semenyo: "Innamorato della mia rosa, no al mercato" Chelsea, Maresca chiude a Semenyo: "Innamorato della mia rosa, no al mercato"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Le più lette
1 Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray
2 Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre
4 Inter, obiettivo Chiesa per gennaio? Per l'italiano pronto un ruolo alla Perisic
5 Fullkrug a costo zero è l'anticamera per Vlahovic? A giugno gli lascerà il posto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Scandalo in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce nell'ambito di un'indagine antidroga
Immagine top news n.1 La Roma vuole rivoluzione l'attacco: Zirkzee, Raspadori e Beto per Gasperini
Immagine top news n.2 I compagni chiedono una cosa a Maignan, la società la chiede a Pulisic. Il Milan così sui rinnovi
Immagine top news n.3 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.4 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
Immagine top news n.5 Futuro e aneddoti, Rabiot a 360° sul Milan: "Scudetto? Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno..."
Immagine top news n.6 Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco
Immagine top news n.7 Fiorentina a caccia di esterni d'attacco a gennaio: la prima idea porta a Boga
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.2 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.3 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stankovic nel mirino dell'Arsenal. L'Inter si tutela con la recompra
Immagine news Serie A n.2 Sogliano ha già battuto un colpo: cosa serve all'Hellas Verona nel mercato di gennaio
Immagine news Serie A n.3 Juventus, capitolo rinnovi: rebus Vlahovic, McKennie spera
Immagine news Serie A n.4 Il Liverpool punta Vlahovic: pronta un'offerta da 20 milioni alla Juve per l'attaccante serbo
Immagine news Serie A n.5 De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio
Immagine news Serie A n.6 Khephren Thuram: "Il regalo per mio fratello Marcus? Una bella maglia della Juve"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Salernitana su Davide Merola: sondaggio per l’attaccante del Pescara
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.3 Bigica sul momento del Bari: “Maglia pesante, ma sono convinto che si tireranno fuori”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, futuro in bilico per Candela: possibile addio già a gennaio
Immagine news Serie B n.5 Pescara, caccia al nuovo centravanti: pista Stuckler, frenata su Corona
Immagine news Serie B n.6 Padova, Mirabelli: "Papu qui per qualcosa d'importante. Mercato? Pronti a cogliere occasioni"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.2 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.4 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?