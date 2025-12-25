Real Madrid, spunta Bruno Fernandes: valutazione da 60 milioni

Il Real Madrid entra a sorpresa nella corsa a Bruno Fernandes. Secondo quanto riportato da Fichajes, i Blancos stanno monitorando con grande attenzione la situazione del capitano del Manchester United, valutando concretamente la possibilità di un affondo per il centrocampista portoghese.

Negli ultimi mesi Fernandes era stato accostato soprattutto a club dell’Arabia Saudita e della MLS, ma ora l’attenzione torna con forza sull’Europa. Il portoghese potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, una valutazione considerata ampiamente alla portata del Real. Sempre secondo la stessa fonte, i club esteri rispetto alla Premier League avrebbero la possibilità di attivare una clausola fissata proprio su quella cifra, rendendo l’operazione particolarmente lineare.

Il Manchester United è nel pieno di una fase di ristrutturazione sotto la guida di Ruben Amorim, e la necessità di riequilibrare salari e rosa apre interrogativi anche sul futuro del capitano, che dovrà peraltro fermarsi per un problema muscolare.

Il Real Madrid, sempre attento al presente e al futuro, valuta un innesto di esperienza e personalità in mezzo al campo, soprattutto in ottica Champions League. Sullo sfondo resta vigile anche il Bayern Monaco.