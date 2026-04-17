L'ex tecnico De Jong torna da avversario, i tifosi del De Graafschap omaggiano la madre scomparsa

Tra il 2017 e il 2019, Henk De Jong è stato l'allenatore del De Graafschap. In questo venerdì è tornato ad affrontare il suo ex club da avversario alla guida del Cambuur ed è stato un incontro emozionante. All'inizio di questa settimana infatti, la madre di Henk de Jong è venuta a mancare. I tifosi del De Graafschap hanno esposto un grande striscione e hanno cantato cori a sostegno per De Jong, che ne è rimasto visibilmente commosso.

Prima della partita, De Jong ha parlato con ESPN della morte di sua madre. "La realtà può cambiare all'improvviso, ed è per questo che bisogna sempre volersi bene. Godetevi la vita e le persone che amate. Assicuratevi di esserci, perché tutto finisce in un attimo. È una consapevolezza davvero strana. Mia madre era davvero una persona speciale", le sue parole.

"Mia madre disse al mio fratellino: 'Henk deve giocare a calcio', e mezz'ora dopo cadde in coma. Fu una delle ultime cose che disse. E poi se ne andò", ha raccontato ancora De Jong.