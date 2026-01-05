Ufficiale L'Inter Miami ha preso il portiere dell'anno di MLS: tesserato il canadese Dayne St. Clair

L'Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver ingaggiato il portiere canadese Dayne St. Clair fino al termine della stagione 2026 di Major League Soccer (MLS), con un’opzione per la spring season 2027 (giugno 2027). Il "Portiere dell’Anno MLS 2025" si unisce alla squadra di Lionel Messi per rafforzare il reparto degli estremi difensori, portando con sé esperienza di alto livello e qualità comprovata.

Il comunicato ufficiale dell'Inter Miami

"St. Clair, 28 anni, arriva all’Inter Miami CF dopo una stagione di grande rilievo con il Minnesota United, dove è stato premiato come Goalkeeper of the Year 2025 e ha guidato i Loons alla seconda semifinale consecutiva della Western Conference (2024, 2025). Due volte MLS All-Star (2022, 2025) e All-Star MVP (2022), l’estremo difensore ha costantemente offerto prestazioni d’élite, garantendo esperienza preziosa e una mentalità vincente.

Nato in Ontario, Canada, St. Clair ha iniziato la carriera in diversi campionati e squadre semiprofessionistiche della sua regione prima di entrare all’Università del Maryland nel 2015. Ha poi difeso la porta dei Maryland Terrapins per quattro stagioni, prima di essere selezionato come settima scelta assoluta al MLS SuperDraft 2019 dal Minnesota United.

Dopo la selezione, St. Clair ha trascorso periodi in prestito con il club affiliato del Minnesota, Forward Madison FC (USL League One), e successivamente con il San Antonio FC (USL Championship). Nella stagione 2020 è stato richiamato dal Minnesota, disputando le ultime 13 gare della regular season e tre partite dei MLS Cup Playoffs, subendo 15 gol e collezionando otto clean sheet.

Da quel momento, la traiettoria della sua carriera ha continuato a crescere, affermandosi come portiere titolare indiscusso del Minnesota. Nel 2022 ha ottenuto la prima convocazione all’MLS All-Star Game ed è stato nominato MVP della partita. Nella stagione 2025 ha raggiunto l’apice delle sue prestazioni, conquistando il premio di Portiere dell’Anno MLS. L’internazionale canadese ha guidato la lega con una percentuale di parate del 77,93%, registrando anche il maggior numero di parate (113) e clean sheet (10) in 30 presenze di regular season. È stato l’unico portiere nel 2025 a chiudere con una media gol subiti di 1,00 mantenendo una percentuale di parate superiore al 75%.

Le sue prestazioni costanti con il Minnesota gli hanno valso la prima convocazione nella nazionale canadese nel 2021. St. Clair ha debuttato in una gara di qualificazione mondiale Concacaf, mantenendo la porta inviolata nel 7-0 contro Aruba. Ad oggi ha collezionato 18 presenze con la nazionale maggiore del Canada ed è atteso come figura chiave in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Ora St. Clair si unisce all’Inter Miami CF come free agent dopo la sua esperienza con il Minnesota United. Il portiere esperto rafforza il reparto dei portieri del Club e resterà sotto contratto fino a giugno 2026".