Il Tondela di Bacci fa 3 gol in una partita. Non accadeva dal 2022, merito delle palle inattive

Il Tondela è tornato alla vittoria contro l’Arouca, firmando un successo significativo anche per i numeri: tre gol segnati nella stessa partita di Primeira Liga, evento che non si verificava dal 2022. Un dato tutt’altro che casuale, considerando che tutte le reti sono arrivate da situazioni di palla inattiva, aspetto del gioco su cui mister Cristiano Bacci ha lavorato in modo meticoloso nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato da Record, l’allenatore italiano ha dedicato particolare attenzione durante le sedute di allenamento, trasformandole in un’arma decisiva. Del resto, Bacci è noto per essere un vero e proprio "uomo di laboratorio", uno specialista del gioco fermo. Un marchio di fabbrica costruito nel tempo, grazie alle esperienze maturate come vice allenatore in contesti internazionali di alto livello, come il PAOK Salonicco in Grecia e l’Al Hilal in Arabia Saudita. Proprio in questi club era incaricato in modo specifico della gestione e dello sviluppo delle palle inattive.

Rientrato in Portogallo, Bacci ha poi intrapreso la carriera da primo allenatore al Boavista, portando con sé un bagaglio tattico che oggi sta dando risultati concreti anche sulla panchina del Tondela.