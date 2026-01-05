Lo United si affida a Fletcher: cresciuto nel vivaio e protagonista dell'era Ferguson

Dopo l’esonero di Ruben Amorim, il Manchester United ha scelto Darren Fletcher come allenatore ad interim, almeno per la sfida contro il Burnley. Una decisione "comoda", che riflette la fiducia della dirigenza in un uomo che conosce il club come le sue tasche.

Fletcher, 41enne di Edimburgo, è stato un pilastro del centrocampo dei Red Devils per oltre 12 anni. Cresciuto nel vivaio del Manchester United, ha debuttato in prima squadra nel 2003 e ha collezionato tanti successi: 5 Premier League, 2 Coppe di Lega, 1 FA Cup e la Champions League del 2008. Conosciuto per la sua intelligenza tattica, la tenacia e la leadership, Fletcher ha affrontato anche sfide personali molto insidiose, come la colite ulcerosa che lo ha costretto ai box tra il 2011 e il 2013. Dopo lo stop tornò a giocare in Premier League con le maglie di West Bromwich Albion e Stoke City.

A livello internazionale, Fletcher ha vestito la maglia della Scozia 80 volte, spesso come capitano. L'esperienza da allenatore è finora limitata al settore giovanile dello United: attualmente alla guida dell'Under-18 (dopo aver allenato l'U16 e ricoperto il ruolo di direttore tecnico), ha contribuito allo sviluppo dei giovani talenti, tra cui i suoi figli gemelli, Jack e Tyler, cresciuti nel vivaio e già protagonisti nelle nazionali giovanili di Inghilterra e Scozia. La nomina di Fletcher rappresenta quindi una scelta quasi scontata: esperienza, conoscenza interna e professionalità in un momento delicato della stagione, con l’obiettivo di dare stabilità alla squadra e sfruttare l'occasione per dimostrare di essere l'uomo giusto ed essere confermato.