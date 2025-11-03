L'Osasuna di Lisci fermato sullo 0-0 dall'Oviedo: risultati e classifica nella Liga
Si conclude anche l'undicesima giornata della Liga spagnola. Il posticipo serale del lunedì vedeva affrontarsi il Real Oviedo con l'Osasuna: una gara non ricca di emozioni, che è terminata 0-0.
La squadra allenata da Alessio Lisci è comunque riuscita così a smuovere ancora la propria classifica portandosi a 11 punti: attualmente è 15esima in Liga, a +2 punti rispetto alla zona retrocessione. Dove invece è pienamente invischiato l'Oviedo, penultimo a quota 8. Vediamo di seguito tutti i risultati dell'11^ giornata della Liga, con la classifica aggiornata e la classifica marcatori.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Venerdì 31 ottobre
Getafe - Girona 2-1
Sabato 1 novembre
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia 4-0
Domenica 2 novembre
Levante - Celta Vigo 1-2
Alavés - Espanyol 2-1
Barcellona - Elche 3-1
Betis - Maiorca 3-0
Lunedì 3 novembre
Oviedo - Osasuna 0-0
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30
2. Barcellona 25
3. Villarreal 23
4. Atlético Madrid 22
5. Betis 19
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Alavés 15
9. Rayo Vallecano 14
10. Elche 14
11. Athletic 14
12. Siviglia 13
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 12
15. Osasuna 11
16. Levante 9
17. Maiorca 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 8
20. Girona 7
Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:
13 gol: Mbappé (Real Madrid)
7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)
6 gol: Etta Eyong (Levante)
5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)
