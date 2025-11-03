L'Osasuna di Lisci fermato sullo 0-0 dall'Oviedo: risultati e classifica nella Liga

Si conclude anche l'undicesima giornata della Liga spagnola. Il posticipo serale del lunedì vedeva affrontarsi il Real Oviedo con l'Osasuna: una gara non ricca di emozioni, che è terminata 0-0.

La squadra allenata da Alessio Lisci è comunque riuscita così a smuovere ancora la propria classifica portandosi a 11 punti: attualmente è 15esima in Liga, a +2 punti rispetto alla zona retrocessione. Dove invece è pienamente invischiato l'Oviedo, penultimo a quota 8. Vediamo di seguito tutti i risultati dell'11^ giornata della Liga, con la classifica aggiornata e la classifica marcatori.

LALIGA, 11ª GIORNATA



Venerdì 31 ottobre

Getafe - Girona 2-1

Sabato 1 novembre

Villarreal - Rayo Vallecano 4-0

Atlético Madrid - Siviglia 3-0

Real Sociedad - Athletic 3-2

Real Madrid - Valencia 4-0

Domenica 2 novembre

Levante - Celta Vigo 1-2

Alavés - Espanyol 2-1

Barcellona - Elche 3-1

Betis - Maiorca 3-0

Lunedì 3 novembre

Oviedo - Osasuna 0-0

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Real Madrid 30

2. Barcellona 25

3. Villarreal 23

4. Atlético Madrid 22

5. Betis 19

6. Espanyol 18

7. Getafe 17

8. Alavés 15

9. Rayo Vallecano 14

10. Elche 14

11. Athletic 14

12. Siviglia 13

13. Celta Vigo 13

14. Real Sociedad 12

15. Osasuna 11

16. Levante 9

17. Maiorca 9

18. Valencia 9

19. Oviedo 8

20. Girona 7

Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:

13 gol: Mbappé (Real Madrid)

7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)

6 gol: Etta Eyong (Levante)

5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)