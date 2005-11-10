Liverpool, Wirtz: "Felice di aver contribuito al primo gol. Infortunio? Non è grave"

Il centrocampista del Liverpool Florian Wirtz ha parlato così a BBC MOTD dopo il 2-0 al Brighton: "Oggi abbiamo avuto la mentalità giusta per affrontare questa partita. Nel primo tempo, o meglio nei primi 30 minuti, li abbiamo dominati e siamo stati molto bravi nei contrasti, creando molte occasioni. È positivo aver chiuso il primo tempo difendendo bene. Sono davvero contento".

Sull'autogol di Pascal Gross: "Avrebbe preferito che il gol fosse attribuito a me, ma tant'è. Era un buon momento per noi per passare in vantaggio. Sono contento di aver potuto contribuire a questo gol".

Squadra in crescita: "È davvero piacevole. Credo che molte cose non siano andate bene nell'ultimo mese, quindi sono ancora più contento che al momento stia andando tutto per il meglio. Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo continuare così e ne sono felice".

Riguardo all'infortunio alla caviglia: "Penso che andrà tutto bene. Non è grave. Non so ancora molto: dobbiamo controllarla, ma non ci vorrà molto".

Riguardo alle chiacchiere su di lui: "Forse sono solo un tipo interessante. Io gioco a calcio. Se la gente vuole parlare di me o giudicarmi, è affar loro".