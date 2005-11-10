Real Madrid, Mourinho si prende il Clasico: "Grande vittoria. VAR? Su Cancelo ha dormito"

Il tecnico del Real Madrid José Mourinho, intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 2-1 sul Barcellona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da Marca: "Innanzitutto, è stata una bellissima partita: un incontro di alto livello che chiunque ami il calcio si sarà sicuramente fermato a guardare.

Entrambe le squadre hanno giocato per vincere e, per quanto riguarda la mia formazione – su cui devo concentrarmi – i ragazzi hanno offerto una prestazione straordinaria. Sono stati molto organizzati, concentrati e hanno avuto il coraggio di impostare l'azione dal basso contro un avversario che esercita un pressing intenso. Abbiamo avuto le occasioni per portarci sullo 0-2; penso a quella situazione di due contro uno con Jude e Kylian...

Naturalmente, il Barcellona ha reagito con forza nel secondo tempo, ma noi siamo rimasti molto calmi e organizzati: anche sull'1-1, non abbiamo mai perso la lucidità. Ripeto: il tutto contro un grande avversario e con un arbitro che, a mio avviso, ha diretto molto bene la gara (anche se al 60° minuto il VAR è sembrato dormire: c'era un cartellino rosso netto per João Cancelo nel fallo su Diomande). Ma, nel complesso, è stata una gran bella partita e una grande vittoria".