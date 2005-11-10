Mourinho style: Mbappé gol, scatta l'esultanza provocatoria per il 2-1 sul Barcellona

José Mourinho è entrato nel novero di allenatori del Real Madrid con più vittorie in un Clasico. Il tecnico portoghese ha agganciato Zinedine Zidane e gli spagnoli Luis Molowny e Francisco Bru con sei successi, mentre Carlo Ancelotti (2° posto) resta a quota 9. Ma il 2-1 inflitto al Barcellona è stato proprio quello che ci voleva per arrestare la marcia dei blaugrana nella Liga.

Special One show

Un gol nel finale di Kylian Mbappé ha regalato al Real Madrid una vittoria pesantissima in campionato spagnolo: l'attaccante francese ha portato in vantaggio i blancos prima che Raphinha riacciuffasse il pareggio per la capolista della Liga, ma la squadra di Hansi Flick ha incassato così il primo stop della stagione. Alla rete di KM10, tuttavia, è stato José Mourinho a rubare la scena con un'esultanza sfrenata a bordo campo: mezza scivolata inginocchiato, pugno e lingua di fuori. Così lo Special One ha riso per ultimo al Camp Nou.

L'ho già visto da qualche parte

Non era la prima volta che Mou accendeva gli animi contro il Barcellona. Quell'esultanza nei pressi della sua panchina ha ricordato molto la stessa utilizzata per festeggiare i gol stupendi di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid indosso nei Clasicos contro i blaugrana. Altre volte anche per dei trionfi impossibili. Uno Special One sempre viscerale, teatrale e completamente immerso nel momento.