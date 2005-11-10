Crystal Palace in crisi, Sage: "Fischi normali. Io a rischio? Non sento rumore nel club"

Il Crystal Palace non è nemmeno un lontano partente di quello splendido degli ultimi due anni, capace di conquistare in sequenza FA Cup, Community Shield e Conference League. Eagles sconfitte anche oggi dal Newcastle e a un passo dalla zona retrocessione. Inevitabile che inizi a scricchiolare la panchina di Pierre Sage, che però si mostra tranquillo.

Di seguito le sue dichiarazioni dopo il ko contro i Magpies, riportate da BBC Sport: "Non c'è rumore all'interno del club. I fischi sono normali perché non abbiamo ancora il risultato. Il clamore è la conseguenza del risultato della squadra, e al momento non abbiamo quello che ci aspettavamo. Internamente, siamo concentrati esclusivamente sulle soluzioni. Su come migliorare, su come creare le condizioni per competere, e continueremo il nostro lavoro, senza alcuna distrazione. È normale che la gente perda la pazienza quando si perde, perché tutti vogliono vincere. Oggi non è stato così".