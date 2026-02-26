L'agente di Kroos: "Ho provato a portare Wirtz al Real, ma non era il momento giusto"

Volker Struth, noto agente di Toni Kroos, ha rivelato nel podcast Phrasenmäher di aver provato a favorire il trasferimento di Florian Wirtz al Real Madrid prima che il talento tedesco approdasse al Liverpool. I Reds hanno versato 125 milioni di euro al Bayer Leverkusen, chiudendo l’operazione e impedendo che il fantasista seguisse Xabi Alonso nella capitale spagnola.

Struth, che cura solo gli interessi di marketing del giocatore, ha ammesso di aver tentato una mediazione: "Avrei voluto vederlo al Real Madrid, anche per il mio legame con Toni e per i rapporti con i dirigenti del club. Credo che lì sarebbe stato benissimo". Allo stesso tempo ha riconosciuto che il classe 2003 "sta facendo molto bene a Liverpool" e che la sua carriera è ancora lunga.

Durante la fase decisiva, quando la scelta era tra Bayern e Liverpool, Struth contattò anche Xabi Alonso: "Gli ho detto: porta il ragazzo con te, prova a parlarne con Florentino". Struth scrisse direttamente al presidente dei blancos per segnalare il giocatore, ricevendo una risposta cordiale ma interlocutoria, con l’invito a confrontarsi con il CEO José Ángel Sánchez. Alla fine, però, l’operazione non entrò mai realmente nei piani del club. "Non era il momento giusto per rosa e budget. Ma per me è chiaro: Florian Wirtz migliora qualsiasi squadra", ha concluso l’agente.