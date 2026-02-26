Conference, dov’eravamo rimasti? Le favole in cerca d’autore dei playoff

Tra le 18:45 e le 21 di oggi prenderanno il via le otto gare di ritorno dei playoff di Conference. In palio non solo la qualificazione agli ottavi della più giovane tra le competizioni Uefa, ma per alcune tra le protagoniste anche un passo dentro la storia, come nel caso di Drita, Noah, KuPS e Shkendija - che hanno già condotto i rispettivi Paesi per la prima volta in una fase a eliminazione diretta di una competizione Uefa - o dello Zrinjski, autentica rivelazione dei primi 90 minuti.

DRITA

La rappresentante del Kosovo è stata sconfitta per 3-2 in casa dal Celje nella gara d'andata. Sotto di due reti, il Drita era risalito fino al 2-2 prima di capitolare sul gol di Poplatnik al 94’ che ha regalato il primo atto alla formazione slovena. La capolista della Superliga è chiamata ad una vera impresa in casa degli avversari, imbattuti tra le mura amiche dal 14 agosto scorso seppur da alcune settimane privi del tecnico Riera (ora all’Eintracht) e bomber Kovacevic (passato al Ferencvaros).

NOAH

La formazione armena può contare in Nardin Mulahusejnovic, uno dei capocannonieri del torneo a quota 5 gol, ma soprattutto su un insperato 1-0 nella gara d’andata contro il ben più quotato Az, ottenuto grazie al sigillo di Hambardzumyan, che ha regalato all'Armenia il primo successo di sempre in una fase a eliminazione diretta di una competizione Uefa. All’AFAS Stadion di Alkmaar - con il settore ospiti sold out - servirà un nuovo risultato positivo per regalarsi un sogno chiamato ottavi.

KuPS

Per la squadra della città di Koupio, in Finlandia, lo 0-2 patito in casa con il Lech ha indirizzato pesantemente il discorso verso l’eliminazione. Il Kups, che nell’andata giocata a Tampere aveva solo 16 giocatori a disposizione, ha disputato 80 minuti in 10 per l’espulsione dell’esterno finlandese di origini congolesi Luyeye-Lutumba, e anche in virtù di ciò ha subito 29 conclusioni (di cui 13 nello specchio) dagli avversari. La montagna da scalare per i ragazzi di Nuutinen appare la più irta.

SHKENDIJA

La resistenza della formazione macedone contro il Samunspor è durata 77 minuti, prima che Marius - neo capocannoniere in coabitazione a 5 reti della Conference - siglasse il gol dello 0-1 per la rivelazione turca. La compagine allenata da Bekjiri dovrà cercare i primi gol in trasferta della sua campagna europea, avendo fin qui accumulato tre sconfitte in altrettante gare senza aver mai segnato.

ZRINJSKI

La sorpresa dell’andata è stata senza dubbio, al pari del Noah, lo Zrnjski. Qui ha giocato Luka Modric nel 2003-04 (fu eletto miglior giocatore del campionato bosniaco), e a distanza di oltre 20 anni il clamoroso 1-1 strappato a Mostar con il Crystal Palace, grazie al gol dell’attaccante croato Karlo Abramovic, ha portato la formazione di Mostar, in Bosnia, a vivere un sogno. Replicarlo a Selhurst Park non sarà certo compito da poco, ma l’aver impensierito i vincitori dI FA Cup e Community Shield nel 2025 rappresenta già un vanto.