Siviglia in vendita entro l'inizio 2026: valutato oltre 300 milioni, chi sono gli interessati

La vendita del Siviglia è sempre più vicina a concretizzarsi e l’affare potrebbe essere concluso a breve, all’inizio del 2026. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo AS, al club andaluso sono già state presentate proposte superiori a 3mila euro per azione, il che porterebbe la società dal palmares folto (5 Europa League, 2 Coppe Uefa, una Supercoppa UEFA, una Liga, 5 Coppe del Re e una Supercoppa spagnola), ad essere valutata oltre 300 milioni di euro.

Stando a quanto riferito dalla Spagna, ci sono diversi fondi d’investimento stranieri ad aver manifestato interesse per acquistare il Siviglia, che da alcuni anni è coinvolto in una disputa di potere tra i principali azionisti. Perché la vendita possa avvenire prima del 2027, gli azionisti dovranno raggiungere un accordo, ma questa sembra una dinamica sempre più vicina.

Quanto al futuro acquirente del club, tuttavia, dovrà inoltre estinguere un debito di circa 100 milioni di euro netti. Il club andaluso, attualmente all'ottavo posto in LaLiga e sotto la guida sapiente di Matias Almeyda, è gestito dalle famiglie Guijarro, Carrión, Alés e Castro, mentre José María del Nido Carrasco è il presidente e detiene il 30% delle azioni del Siviglia. Lo stesso che da cinque anni tenta di riprendere il controllo del club, senza successo tuttavia.