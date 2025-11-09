Nemmeno Fred Grim serve: l'Ajax perde con l'Utrecht e si lascia tallonare in Eredivisie

Ci voleva l'Utrecht per aggravare ulteriormente le preoccupazioni dell’Ajax e il debutto dell'allenatore ad interim Fred Grim dopo la cacciata di Heitinga. I lancieri cadono per 2-1 fuori casa, mentre i rivali hanno tenuto fede alla propria striscia positiva degli ultimi incontri. Grazie al 2-1 a Utrecht, ora c’è solo un punto di distanza tra la quarta classificata, la squadra di Amsterdam, e la sesta, l'Utrecht, nella classifica dell’Eredivisie.

Matisse Didden e l'ex Borussia Dortmund Sebastien Haller hanno segnato di testa per la squadra di casa, inutile la rete di Mika Godts ad accorciare le distanze con un bel tiro da fuori. Rammarico prima dell’intervallo, quando il VAR ha annullato un gol di Wout Weghorst, ma l'Ajax non riesce a ribaltare il momento negativo tra campionato olandese e figuraccia in Champions League (ancora a zero punti dopo 4 giornate), dopo essere stato rivoltato come un calzino dal Galatasaray (0-3).

CLASSIFICA EREDIVISIE

1. Feyenoord 28 punti

2. PSV 28

3. AZ Alkmaar 24

4. Ajax 20

5. Groningen 19

6. Utrecht 19

7. Twente 16

8. Sittard 16

9. Sparta Rotterdam 16

10. Nijmegen 15

11. Heerenveen 14

12. GA Eagles 13

13. FC Volendam 13

14. Breda 12

15. Zwolle 12

16. Excelsior 10

17. Telstar 9

18. Heracles 9