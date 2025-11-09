Ecco Hickey dopo l'infortunio, Tonali ancora dal 1': Brentford-Newcastle, le formazioni ufficiali
Sono state diramate el formazioni ufficiali di Brentford-Newcastle, match valido per l'undicesima giornata di Premier League. A questo proposito, Aaron Hickey torna a disposizione delle Bees mentre il tecnico Keith Andrews apporta una sola modifica per la sfida contro i Magpies. Il terzino scozzese, ex Bologna, fa la sua prima apparizione dopo oltre un mese, dopo essersi ripreso da un infortunio al ginocchio subito durante gli impegni in Nazionale del mese scorso.
Passando al Newcastle, mister Howe ripropone Jacob Murphy nell’undici titolare al posto di Gordon assente per un problema all’anca, a centrocampo invece presenza fissa e irrinunciabile Sandro Tonali, ex Milan e atteso agli impegni con l'Italia, nella retroguardia schierato l'altro ex rossonero Thiaw dal 1'.
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher, Hickey, van den Berg, Collins, Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Damsgaard, Schade, Thiago, Ouattara.
A disposizione: Valdimarsson, Henry, Pinnock, Jensen, Nelson, Carvalho, Onyeka, Lewis-Potter, Janelt.
Allenatore: Andrews.
NEWCASTLE (4-3-3): Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Tonali, Guimaraes, Joelinton, Murphy, Woltemade, Barnes.
A dispsosizione: Ramsdale, Hall, Schar, Lascelles, Krafth, Elanga, Willock, Ramsey, Miley.
Allenatore: Howe.