Ufficiale La meteora leccese Pelmard riparte dalla Polonia: ha firmato col Jagiellonia

L'ex Lecce Andy Pelmard riparte dalla Polonia. Il 25enne difensore ha firmato oggi con il club polacco Jagiellonia Białystok: "Il Jagiellonia Białystok ha un nuovo giocatore. Si tratta del 25enne difensore Andy Pelmard, che si unisce al club con un prestito annuale e un'opzione di riscatto dal Clermont Foot 63. Nel corso della sua carriera, Pelmard ha giocato in Italia, Svizzera, Francia e Spagna. Ha militato in club come OGC Nizza, FC Basilea, Las Palmas e Lecce. Ora arriva al Jagiellonia dal Clermont Foot 63.

Il difensore ha collezionato 17 presenze totali con le nazionali giovanili francesi. A livello senior, Pelmard rappresenta i colori della nazionale del Madagascar. Benvenuto, Andy, al Jagiellonia, ti auguriamo buona fortuna!".

La disavventura dopo la cena di Natale

Finita la cena dello scorso di Natale tutti i componenti del gruppo squadra del Lecce hanno ripreso la strada di casa, tranne uno: nello specifico il difensore francese classe 2000 avrebbe infranto alcune regole del Codice della Strada, fra cui quella legata ai limiti di velocità e, condizionale d'obbligo, avrebbe ignorato anche l'alt della Polizia. Da lì sarebbe seguito un inseguimento culminato col fermo del giocatore che, dopo essere stato portato in questura, si è visto sospendere la patente.