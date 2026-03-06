"Non devo dimostrare qualcosa": Robertson, gol e assist col Liverpool. Nell'ombra di Kerkez

Non per la seconda volta. Il Liverpool ha imparato la lezione dalla Premier League e l'ultimo doloroso ko incassato con i Wolves, così nel dentro-fuori degli ottavi di FA Cup non ha sbagliato. Anzi, ha liquidato 3-1 gli avversari in casa loro. Andrew Robertson, uno dei marcatori della serata dei Reds, ha parlato ai microfoni di BBC One al termine del match: "Così va decisamente meglio. Sappiamo di aver deluso le aspettative martedì", ha confidato. "Non è stata la prestazione che ci aspettavamo da noi stessi. Spettava a noi scendere in campo e rimediare. La FA Cup è una questione di 'dentro o fuori'".

Quanto alla rete personale: "Non avrei potuto colpirla meglio! Si è aperto uno spazio e, per fortuna, l'impatto con il pallone è stato pulito. Siamo felicissimi di aver passato il turno". Il Liverpool infatti è volato ai quarti di finale del torneo, mentre per Robertson si tratta di un riscatto personale visto che da 4 partite di fila non scendeva in campo titolare. Questa sera invece gol e assist a corredo: "Non sono sicuro di dover dimostrare qualcosa con la maglia del Liverpool, i tifosi sanno che do tutto per questa maglia. Quando scendi in campo vuoi solo godertela. Le cose stanno così. Kerkez è un terzino sinistro fantastico".

Sul suo compagno e diretto rivale per un posto da titolare: "L'anno scorso al Bournemouth ha disputato una stagione incredibile. C'è voluto del tempo per ambientarsi in un grande club. La società deve andare avanti, noi ragazzi che siamo qui da tanto non stiamo ringiovanendo. Bisogna accettarlo. Ho avuto concorrenza per tutta la mia carriera", l'onesta posizione di Robertson, in via di scadenza il 30 giugno e con 31 anni segnati sulla carta d'identità. Infine, sullo stato di forma del Liverpool: "Stiamo cercando di lottare su tutti i fronti. Siamo ancora in corsa in due coppe. Se giochiamo come stasera, nessuno vorrà affrontarci. Dobbiamo iniziare a mostrare continuità. Spesso facciamo un passo avanti e due indietro".