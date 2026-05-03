Barcellona può essere campione oggi grazie... all'Espanyol! Poi il pasillo al Clasico?
Il Barcellona supera 2-1 l'Osasuna dell'italiano Alessio Lisci. La squadra di Hansi Flick si porta così a +14 dal Real Madrid con ancora 4 gare da disputare nel campionato spagnolo, anche se i rivali devono ancora scendere in campo questo fine settimana. E i blancos se la vedranno oggi contro i cugini dei blaugrana: l'Espanyol. In caso di mancata vittoria da parte dei blancos, i catalani festeggeranno la vittoria del titolo già questa sera. E fra una settimana c'è il Clasico: la squadra di Flick riceverà il pasillo de honor (quando una squadra applaude l'altra all'ingresso in campo) dagli eterni rivali?
Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante 5-1
Valencia - Atlético Madrid 0-2
Alavés - Athletic Bilbao 2-4
Osasuna - Barcellona 1-2
Celta Vigo - Elche
Getafe - Rayo Vallecano
Betis - Oviedo
Espanyol - Real Madrid
Siviglia - Real Sociedad
La classifica de LaLiga
Barcellona 88 punti (34 partite giocate)
Real Madrid 74 (33)
Villarreal 68 (34)
Atl. Madrid 63 (34)
Betis 50 (33)
Getafe 44 (33)
Ath. Bilbao 44 (34)
Celta Vigo 44 (33)
Real Sociedad 43 (33)
Osasuna 42 (34)
Valencia 42 (34)
Vallecano 39 (33)
Espanyol 39 (33)
Elche 38 (33)
Maiorca 38 (34)
Girona 38 (34)
Alaves 36 (34)
Siviglia 34 (33)
Levante 33 (34)
Oviedo 28 (33)