Il West Ham crolla, De Zerbi spera. Espirito Santo: "Sarà una lotta all'ultimo respiro"

L'allenatore del West Ham, Nuno Espirito Santo, ha parlato ai microfoni di BBC Match of the Day dopo il pesante 3-0 subito contro il Brentford, che ha dato speranza al Tottenham nella corsa alla salvezza (la squadra di De Zerbi è a -2 e deve affrontare l'Aston Villa in trasferta). Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono qui a parlare in modo onesto e cerco di parlarvi di quello che ho visto. Il Brentford è un'ottima squadra, ma il modo in cui abbiamo reagito e giocato il primo tempo, colpendo il palo e vedendoci annullare un gol per un soffio, ci ha dato speranza all'intervallo. Ma il rigore ci ha fatto male e dopo è tornata la solita situazione, con la fretta che non ci ha fatto bene", ha detto.

Poi ha mandato un messaggio alla sua squadra: "Ma ora sta a noi come reagire a questa dura sconfitta. Il rigore ci ha fatto male, va contro quello che volevamo ed a quello che ci eravamo detti durante il discorso nell'intervallo. È un peccato aver subito un rigore, si poteva evitare".

Infine ha spiegato: "Dipende da noi come reagiremo alla situazione e al rumore. Restiamo uniti. Abbiamo tre partite da giocare. Sarà una lotta all'ultimo respiro, fino all'ultima partita. Dobbiamo restare uniti".