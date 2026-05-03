Ligue 1, il Lens di Thauvin non approfitta del PSG distratto: solo 1-1 con il Nizza
Dopo il pareggio del PSG contro il Lorient, il Lens aveva l'occasione di tenere ancora viva la Ligue 1, ma è incappato a sua volta in un pari, in trasferta contro il Nizza. Solo 1-1 il risultato, firmato dai gol di Saint-Maximin per gli ospiti e dal gol del pari di Abdi. Con questo risultato la squadra dell'ex Udinese Thauvin resta dunque a 6 punti di distacco dalla vetta, quando mancano soltanto
Il risultato
Nizza-Lens 1-1
60' Saint-Maximin (L), 84' Abdi (N)
Il programma completo
Nantes - Marsiglia 3-0
PSG - Lorient 2-2
Metz - Monaco 1-2
Nizza - Lens 1-1
Lille - Le Havre
Auxerre - Angers
Paris FC - Brest
Strasburgo - Tolosa
Lione - Rennes
Classifica
PSG 70*
Lens 64*
Lione 57
Lilla 57
Rennes 56
Monaco 54*
Marsiglia 53*
Strasburgo 46
Lorient 42*
Tolosa 38
Brest 38
Paris FC 38
Angers 34
Le Havre 31
Nizza 31*
Auxerre 25
Nantes 23*
Metz 16*
*una gara in più