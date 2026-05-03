Farioli vince il campionato con il Porto e omaggia Jorge Costa: "Decisivo da lassù"

Il Porto di Francesco Farioli ha vinto il campionato con il successo di ieri sera sull'Alverca (1-0). Si tratta del 31° campionato vinto dai Dragoes, il primo nella carriera del tecnico 37enne. A risultato raggiunto ha parlato ai microfoni di Sport TV: "Provo tantissime emozioni, devo ancora elaborarle perché ero completamente concentrato sulla partita. Avete visto quanto è stato difficile, come sono andati quegli ultimi minuti", ha detto.

Poi un omaggio all'ex direttore sportivo e leggenda del club, Jorge Costa, deceduto a 53 anni lo scorso 5 agosto 2025: "Jorge (Costa) ci ha aiutato con alcuni interventi decisivi" - ha detto Farioli - ". È un titolo meritatissimo per tutti in questo club, per tutto lo staff, i giocatori, il presidente, Jorge, tutte queste persone che lavorano qui e che si meritavano già questo riconoscimento dopo diversi anni senza averlo mai ottenuto".

Infine ha aggiunto: "Non avevo ancora pensato alla festa; il mio obiettivo era quello di trasmettere tutta la mia energia alla squadra, di mostrare loro la strada da seguire. Ora avrò tempo per elaborare tutte queste emozioni".