Neymar, un piccolo mea culpa dopo l’esplosione di rabbia: "Ho reagito in modo eccessivo"

Niente scuse, ma almeno un accenno di autocritica. Dopo la furiosa reazione alla sua sostituzione nella partita persa domenica dal Santos contro il Flamengo (3-2), Neymar avrebbe ammesso di aver esagerato. Al 33enne brasiliano, sostituito all’85’ dal tecnico Juan Pablo Vojvoda quando la squadra era sotto 3-0, non è andata giù la decisione di lasciare il campo: urla, una bottiglia d’acqua scagliata con rabbia verso la panchina e il rientro diretto negli spogliatoi, senza attendere la fine della gara né assistere ai due gol segnati dopo la sua uscita.

Vojvoda aveva poi minimizzato l’episodio, definendo "normale" la reazione del campione. Ma in patria le critiche non si sono fatte attendere. Secondo Globo Esporte, Neymar avrebbe contattato telefonicamente l’allenatore per riconoscere di aver reagito in modo sproporzionato, attribuendo il suo nervosismo alla gestione arbitrale del match: l’arbitro Savio Pereira Sampaio lo aveva ammonito al 36’ per proteste.

Il gesto, comunque, avrebbe irritato anche la dirigenza del Santos, già in difficoltà in classifica. Durante la chiamata, Neymar non avrebbe presentato scuse formali, ma si sarebbe detto "a disposizione per aiutare la squadra" e avrebbe elogiato Vojvoda per il lavoro svolto. L’episodio, fanno sapere dal club, è considerato chiuso. Ieri il Santos è tornato ad allenarsi in un clima apparentemente disteso. Neymar, tornato nel club che lo ha lanciato, resta però al centro delle polemiche: tra infortuni, tensioni interne e mancanza di leadership, il suo futuro - contratto in scadenza a dicembre - resta incerto. Tutti gli occhi saranno su di lui nel derby contro il Palmeiras, sabato prossimo.