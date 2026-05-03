La sfida Champions va al Lione di Fonseca: rocambolesco 4-2 al Rennes, la chiude Endrick
Si chiude la 32^ giornata di Ligue 1, con la vittoria per 4-2 del Lione ai danni del Rennes. Vittoria importante per la squadra dell'ex allenatore di Milan e Roma, Paulo Fonseca, che si aggiudica uno scontro diretto fondamentale per la corsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League.
Una sfida decisamente rocambolesca, che ha visto il Rennes portarsi avanti dopo 6 minuti (con Tamari), con la rimonta del Lione già nel primo tempo, chiuso sul 2-1 (reti di Yaremchuk e Tolisso). Poi un nuovo pareggio del Rennes ad inizio ripresa (gol di Lepaul) ed infine le reti che hanno chiuso il match di Moreira ed Endrick.
I risultati di oggi
Auxerre - Angers 3-1
12' e 61' Mara (AU), 67' Sinayoko (AU), 77' rig. Koyalipou (AN)
Paris FC - Brest 4-0
13' e 67' Matondo, 20' Geubbels, 89' Koleosho
Strasburgo - Tolosa 1-2
27' Ameyaw (S), 43' Methalie (T), 84' Da Silva (T)
Lione-Rennes 4-2
6' Tamari (R), 37' Yaremchuk (L), 42' Tolisso rig. (L), 48' Lepaul (R), 52' Afonso Bastardo Moreira (L), 75' Endrick (L)
Il programma completo
Nantes - Marsiglia 3-0
PSG - Lorient 2-2
Metz - Monaco 1-2
Nizza - Lens 1-1
Lille - Le Havre 1-1
Auxerre - Angers 3-1
Paris FC - Brest 4-0
Strasburgo - Tolosa 1-2
Lione - Rennes 4-2
Classifica
PSG 70
Lens 64
Lione 60
Lilla 58
Rennes 56
Monaco 54
Marsiglia 53
Strasburgo 46
Lorient 42
Paris FC 41
Tolosa 41
Brest 38
Angers 34
Le Havre 32
Nizza 31
Auxerre 28
Nantes 23
Metz 16
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