Lione 3°, Fonseca frena l'entusiasmo: "Restiamo calmi ed equilibrati, mancano 2 partite"

Dopo la brillante vittoria dell’Olympique Lione contro il Rennes per 4-2, l’allenatore Paulo Fonseca si è presentato ai microfoni visibilmente soddisfatto, pur mantenendo i piedi per terra in vista del finale di stagione.

"Era difficile immaginare che a questo punto della stagione saremmo stati terzi. È il lavoro di tutto lo staff e di chi lavora quotidianamente qui: meritano di vivere questo momento di condivisione", ha dichiarato il tecnico portoghese, che però ha subito frenato gli entusiasmi: “Ma questa non è la celebrazione del terzo posto. Sappiamo che mancano ancora due partite molto difficili”.

Fonseca ha poi sottolineato l’importanza della continuità: "Dobbiamo restare calmi perché il campionato non è ancora finito. L’atmosfera è stata incredibile, la partita anche, così come la prestazione della squadra. Ma ora serve equilibrio". Una serata perfetta per il Lione, che si trova attualmente al terzo posto in classifica, con due punti di vantaggio sul Lilla a due giornate dal termine. Una posizione prestigiosa, ma ancora tutta da difendere.