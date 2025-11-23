LaLiga, 13^ giornata: Real atteso dall'Elche, obiettivo riprendersi la vetta solitaria
Dopo le 4 sfide andate in scena ieri, tra le quali spicca quella vinta per 4-0 dal Barcellona contro l'Athletic Bilbao, la 13^ giornata della Liga prosegue oggi con altri 4 incontri. In serata, il Real sarà chiamato a rispondere ai rivali blaugrana facendo risultato sul campo dell'Elche. Tra le formazioni impegnate in giornata anche i cugini dell'Atletico, che faranno visita al Getafe. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo 0-1
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
Osasuna-Real Sociedad 1-3
Villarreal-Maiorca 2-1
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano (14.00)
Betis-Girona (16.15)
Getafe-Atletico Madrid (18.30)
Elche-Real Madrid (21.00)
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia (21.00)
LA CLASSIFICA
1. Barcellona 31 punti*
2. Real Madrid 31
3. Villarreal 29*
4. Atletico Madrid 25
5. Betis Siviglia 20
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Athletic Bilbao 17*
9. Siviglia 16
10. Real Sociedad 16*
11. Celta Vigo 16*
12. Elche 15
13. Alaves 15*
14. Vallecano 15
15. Valencia 13*
16. Maiorca 12*
17. Osasuna 11*
18. Girona 10
19. Levante 9*
20. Oviedo 8
*una gara in più
